Diaana Babničová hrala s oscarovými hercami

Malú herečku vybrali do roly v muzikálovej rozprávke z tisícov dievčat.

14. feb 2021 o 15:35 Martin Pavelek

Dolnokubínčan Juraj Babnič odišiel do Anglicka pred dvadsiatimi rokmi. Spoznal tam svoju manželku Sandru pochádzajúcu z africkej Ghany. Majú dve deti, štrnásťročného syna Denisa a jedenásťročnú dcéru Diaanu.

V Anglicku, kde žijú, pozornosť nevzbudzujú. Ale v Dolnom Kubíne je to iné.

Pri najbližšej návšteve bude Diaana pravdepodobne pútať ešte väčšiu pozornosť.

Dôvodom je vianočný muzikál, rozprávka Jingle Jangle: A Christmas Journey – Pán Jangle a vianočné dobrodružstvo, ktorý mohli diváci prvý raz vidieť koncom minulého roka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Diaana si v ňom zahrala po boku oscarového Foresta Whitakera. Stvárnila postavu jeho vnučky Jessicy. Dospelú Jessicu stvárnila Anika Noni Rose, ktorá s Beyonce či Eddiem Murphym účinkovala v oscarovom trháku Dreamgirls.

Konkurencia bola veľká

Vianočný príbeh sa zameriava na Jeronicusa Janglea, starnúceho výrobcu hračiek. Vytvorí prevratný vynález, ktorý mu ukradne jeho učeň. Jeronicusova vnučka Jessica (Diaana) je však odhodlaná dať veci do poriadku. Rozhodne sa preto využiť dávno zabudnutý vynález, ktorý by geniálneho objaviteľa mohol zachrániť. Ale iba ak ho stihnú distribuovať pred Vianocami. Vnučka sa pustí do magického dobrodružstva.