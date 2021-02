Koronavírus zobral viacerým ľuďom prácu

Situácia sa stabilizovala, budúcnosť je však stále neistá.

12. feb 2021 o 7:13 Martin Pavelek

ORAVA. „Vo firme OFZ som bez jedného týždňa odpracoval 35 rokov, minulý rok som dostal výpoveď z dôvodu obmedzenia výroby. Mám 54 rokov a veľký problém nájsť si prácu,“ opisuje svoju situáciu Juraj.

Na úrade práce videl ponuky na stavebného robotníka za šesťsto eur, ale to už, ako hovorí, nie je pre neho. „Keby som mal o pätnásť rokov menej, išiel by som so synom robiť do Nemecka. Na budúci mesiac mi končí podpora, uvidím, či si niečo nájdem.“

Hľadal si potom prácu v niekoľkých dolnokubínskych firmách, no tie nových zamestnancov neprijímali. „V OFZ nám sľúbili, že keď rozbehnú výrobu, opäť nás prijmú,“ dodal Juraj s tým, že dúfa, že to bude čoskoro.

Tak ako on dopadlo viac ľudí na Slovensku. Kríza vyvolaná pandémiou COVID-19 poznačila mnohé firmy, podniky, rodiny.

Trvá už desať mesiacov, pričom väčšina zamestnávateľov aj zamestnancov pozerá do budúcnosti s obavami. Žiaľ, zatiaľ svetlo na konci tunela nevidno a kto teraz o prácu prišiel, len veľmi ťažko si nájde primeranú náhradu.

Percentá rastú

Zatiaľ čo v decembri 2019 bola celoslovenská nezamestnanosť na úrovni 4,92 percenta a bez práce bolo 135 517 ľudí, v decembri roku 2020 evidovali úrady práce už 207 184 nezamestnaných čo je 7,57 percenta.