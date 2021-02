Rozlúčka so zosnulým je počas pandémie iná

Hlavný hygienik ale vydal nové usmernenie. Pozrite sa, aké.

3. feb 2021 o 7:20 Dorota Mikulášová

ORAVA. Prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu neobišli ani zosnulých. Až doteraz nebolo úplne jasné, čo s telom zosnulého, ktorý zomrel s potvrdeným pozitívnym testom na COVID-19. „Podľa januárového usmernenia hlavného hygienika však už telo po smrti nie je infekčné,“ povedal Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Či nie je kontaminovaný napríklad vzduch, ktorý zosnulý vydýchne, alebo krv, nevedia.

Prečítajte si tiež Na viacerých pozemkoch na Orave odhalili údajne nebezpečný materiál Čítajte

V usmernení sa ale ďalej píše, že pri dodržaní bezpečnostných opatrení môžu pohrebné služby takéto telo obliekať aj potrebne upraviť, a dokonca ho vystaviť v otvorenej rakve. Musia len zabezpečiť, aby sa ho príbuzní nedotýkali.

Ako sa k tomu ale jednotlivé pohrebníctva postavia, je na ich rozhodnutí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Chránia sa

„Hneď ako viem, že idem k zosnulému, ktorému zistili ochorenie COVID-19, obliekam sa do jednorazového overalu, beriem si rúško, štít aj rukavice,“ hovorí Ján Krušinský, majiteľ pohrebných služieb PAPS z Námestova. Ak zomrel človek v nemocnici, uložia ho do špeciálneho vaku. „Ja ho dám ešte do ďalšieho, ak by náhodou bola prvá vrstva kontaminovaná.“ Jedny rukavice hneď zhodí a navlieka si čisté. Má ich na sebe dvojo.