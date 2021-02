Olympijský sen má pomôcť naplniť ukrajinský tréner

Jessica Triebeľová chvíľu uvažovala aj o konci.

5. feb 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

KLIN. Boxerka Jessica Triebeľová zabojuje v apríli o miestenku na olympiádu do Tokia. Minulý rok si dopriala pre koronavírus poriadny oddych, ale už opäť je v plnej tréningovej záťaži. V diaľke vidí svoj cieľ. Chce sa predstaviť v ringu pod piatimi kruhmi. „Olympiáda je môj veľký sen od detstva. Smerujem k nemu pomalými krokmi. Verím, že kvalifikácia prebehne úspešne a sen sa stane skutočnosťou.“

Ťažký návrat do tréningu

Súvisiaci článok Erik Vlčák: Ak ďalšia Rely Dakar, tak len s podporným tímom Čítajte

Trojnásobná majsterka Európy si mohla miestenku do Tokia zabezpečiť už v marci minulého roku. Kvalifikácia sa konala v Londýne. Aj začala, ale neskončila. Pre koronavírus turnaj organizátori prerušili a boxeri sa museli vrátiť domov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Jessica Triebeľová do bojov ani nezasiahla. „Po prerušení som mala zmiešané pocity. Predsa len kvalifikácia začala a bolo to niečo mimoriadne. Bola som kvalitne pripravená, i keď so mala najmenej rokov,“ povedala 19-ročná rodáčka z Klina, ktorá si potom dosť dlhý čas od boxu oddýchla.