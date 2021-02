Štefan Svitko: Rodina je na prvom mieste, Rely Dakar moja srdcovka

Oravský motocyklista prezradil, ako vyzeral deň po každej etape.

4. feb 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík, Martin Gábor

Štefan Svitko so svojím malým tímom. (Zdroj: archív športovca)

Štefan Svitko patrí už medzi legendy Rely Dakar. Nevynechal posledných 12 ročníkov. Osemkrát došiel úspešne do cieľa a v piatich prípadoch bolo z toho umiestnenie v najlepšej desiatke. Pred piatimi rokmi oslavoval druhé miesto, historický výsledok slovenského motocyklistu na najprestížnejších púštnych pretekoch.

Tohtoročný Dakar sa radil medzi netradičné. Sprevádzali ho rôzne obmedzenia a nariadenia. Všetky etapy sa jazdili v Saudskej Arábii. Dvanásty diel mal pre 38-ročného rodáka zo Žaškova šťastný koniec.

Ako sa zmenil tohtoročný Dakar pre pandémiu koronavírusu?

Celý čas sme boli v akejsi bubline. Pred štartom Dakaru nás otestovali. Počas samotných pretekov sme chodili už len na trať a do bivaku. Ale nejakým týraním by som to nenazval.

Druhý rok po sebe sa išlo v Saudskej Arábii. Aké boli rozdiely v trati v porovnaní s minulým rokom?

Myslím si, že trate boli podobné ako minulý rok. Tento rok boli na začiatku ľahšie etapy a tie ťažšie prišli až v závere.