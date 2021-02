Jedáleň už pre deti nestačí, kapacitou ani bezpečnosťou

Ak by poslanci projekt schválili, nové priestory by mohli mať žiaci už v tomto roku.

9. feb 2021 o 9:06 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Školskú jedáleň na Komenského ulici v Námestove využíva približne 700 stravníkov. Ich počet prudko stúpol najmä po tom, ako štát zaviedol obedy zadarmo. „Aj keď benefit obedov zadarmo v tomto roku zrušia, neočakávame, že stravníkov ubudne,“ povedala vedúca školskej jedálne Darina Poláková.

Okrem základnej a materskej školy, ktoré patria mestu, do jedálne chodia aj žiaci cirkevnej školy, ktorých zriaďovateľom je Biskupský úrad v Spišskom Podhradí. Budova je mestská, škola je teda len v prenájme, no vlastná jedáleň sa do nej už nevošla.

Spoločná jedáleň má kapacitu len okolo 380 miest. „Na to, aby sme dokázali zabezpečiť všetkých stravníkov, by riaditelia škôl museli upraviť svoje denné rozvrhy hodín.“ Napriek opatreniam sa v priestoroch jedálne žiaci hromadia, vznikajú dlhé rady, upratovačky nestíhajú dezinfikovať a všade je veľký hluk. Na poplach bije aj hygiena. „Máme jednoducho malé priestory na veľký počet detí.“

Úprava rozvrhu pre deti materskej škôlky znamená, že na obed majú vyhradených iba 20 minút. Zo všetkých 76 detí sa pri malom stole stravuje len 19 z nich. „Viac stolčekov sa do jedálne nevošlo,“ hovorí riaditeľka Monika Basárová. Deti od štyroch rokov tak už jedia za veľkým stolom. Možným nebezpečím je aj nevyhovujúca podlaha, klzké schodisko či strety s väčšími žiakmi. „Ako máme učiť deti stolovať v takýchto podmienkach?“

Mesto má v rozpočte prerábku jedálne zahrnutú až v budúcom roku. Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva proti tomu vystúpil poslanec Marián Grígeľ a žiadal, aby sa plán posunul už na túto jeseň. Neuspel. Poslanci argumentovali rôzne. O nešťastnom stave jedálne vedia, vraj je taký už dlhé roky, riaditelia škôl mali prísť s problémom skôr alebo majú ešte počkať a budovu riešiť komplexne a z dotácií. Na priority ukázala poslankyňa Silvia Loneková. „Keby mi tu niekto vysvetlil, v čom má prioritu výstavba športovej haly pred týmto?“

Mesto dalo na prerábku jedálne vypracovať projektovú dokumentáciu, keď bude hotová, predložia ju opäť na prerokovanie poslancom. Ak by poslanci projekt schválili, jedáleň by mohla byť nová v tomto roku.