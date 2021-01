Veľká zmena, Dolnokubínsky okres sa testovať nemusí

Minister zdravotníctva priniesol nové výsledky skríningového testovania, okres Dolný Kubín dosiahol len 0,98 percentnú pozitivitu.

29. jan 2021 o 18:38 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. To, na čo poukazovali samosprávy Dolnokubínskeho a Liptovskomikulášskeho okresu, že čísla prezentované premiérom ohľadom percenta pozitívne testovaných počas prvého kola skríningu nie sú správne, je pravda.

Igor Matovič v stredu s úsmevom na tvári priamo z televíznej obrazovky na tlačovej konferencii odkázal prednostovi Dolného Kubína Pavlovi Ľorkovi, že ho pozdravuje, a že Dolnokubínčan má zlé čísla. Teraz sa ukázalo, že zlé čísla mal premiér.

Z pôvodných 1,06 percent pozitivity v okrese Dolný Kubín, ktoré prezentoval premiér, sa nakoniec stalo 0,98 percent. Liptovský Mikuláš má namiesto 1,14 len 0,94 percent. A naopak, Bratislava má namiesto 1,01 až 1,3 percenta. Nitre ostalo 1,01 percent.

Tieto čísla znamenajú, že liptovský a oravský okres sa posunuli do skupiny, v ktorej obyvatelia nemusia preukazovať negatívny test od 3. februára. Samosprávy teda nemusia zorganizovať ďalšie kolo skríningového testovania. Naopak, Bratislava a Nitra by mala testovanie zorganizovať, ale keďže sa to dozvedeli neskoro, urobiť to nemusia.

Obce aj mestá Oravy a Liptova si tak môžu vydýchnuť. Minister im však odkazuje, že každá samospráva, ktorá bude chcieť, sa do testovania zapojiť môže. Za každý odber dostane päť aur.

„Oplatilo sa bojovať a zisťovať pravdu,“ povedal starosta Veličnej Daniel Laura po tom, ako sa dozvedel nové informácie.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí zdôvodnil na dnešnej tlačovej konferencii nepresnosti v číslach chybovosťou odberných tímov pri nahrávaní údajov do databázy Národného centra zdravotníckych informácií.