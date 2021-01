V Dolnom Kubíne otvorili nové odberné miesta, už ich je päť, pribudnú ďalšie

Nové MOM-ky zriadili na Hviezdoslavovom námestí aj na ulici Ťatliaka.

29. jan 2021 o 12:48 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Certifikáty o negatívnom antigénnom a PCR teste získané od 27. januára do 2. februára platia až do 7. februára, potom by mali zaviesť covid automat. Preto je možné absolvovať testy nielen cez víkend, ale aj dnes, v pondelok aj utorok.

V Dolnom Kubíne tento týždeň pribudli dve mobilné odberové miesta. Jedno na ulici Ťatliaka s otváracou dobou utorok až nedeľa od 8.00 h do 16.00 h.

Súvisiaci článok Starostovia sú nahnevaní, Dolnokubínsky okres si testovanie zopakuje Čítajte

Druhé je na Hviezdoslavovom námestí, prevádzková doba je počas pracovných dní od 10.30 h do 17.30 h.

Staršie fungujú v Dolnooravskej nemocnici, v priestore obchodného domu MEX medzi Tescom a Lidlom a v Súkromnej strednej odbornej škole Zemko na Bysterci.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto pripravuje ďalšie miesta, ktoré budú otvorené len cez víkend, celkovo ich bude desať.

Súkromné spoločnosti chcú od 1. februára otvoriť ďalších päť MOM.

Rovnako sú na tom aj obce. Viacerí starostovia povedali, že na rozdiel od predchádzajúceho víkendu, teraz skrátia prevádzkovú dobu a niektorí využijú na testovanie iba jeden deň.

Horšie je, že testy potrebné na ďalšie kolo skríningového testovania stále nedorazili do Dolného Kubína. Obce zatiaľ majú len po približne 200 kusov na odberové miesto na štart a otvorenie miestností.