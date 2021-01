Starostovia sú nahnevaní, Dolnokubínsky okres si testovanie zopakuje

V utorok premiér tvrdil, že okres Dolný Kubín má 0,75 percent pozitívne testovaných, včera oznámil, že ich je až 1,06 percent. Starostovia sa pýtajú, kde vzal tie čísla.

28. jan 2021 o 10:42 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. V plošnom skríningu, ktorý bol na Slovensku od 18. do 26. januára, dosiahol okres Dolný Kubín pozitivitu 1,06 percenta. Zaradil sa tým medzi tie okresy, ktorých obyvatelia si testovanie zopakujú. Malo by to byť už tento víkend.

Okres však ešte deň pred vyhlásením konečných čísiel, patril medzi tie, kde sa testovať nebude. Premiér na tlačovke v stredu 27. januára nevysvetlil, ako je možné, že rozdiel medzi utorkom a stredou predstavuje 0,31 , čo pri prepočte vychádza rozdiel až 41 percent.

Navyše, Bratislava zo zoznamu horších okresov vypadla, oravský okres pribudol. A pritom je incidencia, to je počet infikovaných za posledných sedem dní na desaťtisíc obyvateľov z PCR testov v Bratislave 33,86, v Dolnom Kubíne 11,67.

Starostovia, s ktorými sme rozprávali, tvrdia, že to je vzhľadom na výsledky z ich obcí nečakané. Len Kraľovany (2,74) a Sedliacka Dubová (1,09) mali vyššie percento infikovaných ako okresný priemer 1,06 percent. Zatiaľ márne čakajú na presnejšie čísla.

Nárast čísla pozitivity z 0,75 na 1,06 by mohlo podľa nás spôsobiť buď odhalenie a dopočítanie vyššieho počtu len infikovaných, alebo dopočítaním vysokého počtu ďalších testovaných s priemernou pozitivitou.

Podľa prednostu Oresného úradu v Dolnom Kubíne mohol rozdiel medzi číslami, ktoré má k dispozícii okresný úrad a Úrad vlády môže byť spôsobený jedine tým, že úrad má k dispozícii aj údaje z DSS a pacientov nemocníc. "Neviem, čo iné by mohlo spôsobiť taký rozdiel," Pavol Ľorko.

Vo Veličnej testovať nebudú

Priadne sklamaný a zároveň nahnevaný je starosta Veličnej Daniel Laura (NEKA). Po včerajšom ohlásení výsledkov Igorom Matovičom, napísal na facebook status, v ktorom tvrdí, že premiér odmieta zverejniť oficiálne čísla, aby si ich jednotliví primátori a starostovia nemohli overiť, čo podľa neho vraj zaváňa manipuláciou a hrou s číslami.

"Myslím, že tu už ani tak nejde o to, či sú mestá a obce v nejakej tabuľke pozitivity, ale o bohapusté zavadzanie verejnosti o situácii v krajine," píše Laura. "Do poslednej chvíle som bol presvedčený, že keď budeme dodržiavať opatrenia nariadené vládou, že sa situácia zlepši, ale veľmi som sa sklamal."

V statuse sa starosta vyjadril, že v obci počas tohto víkendu odberné miesto neotvorí. Minuli vraj všetky ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, odmietavé stanovisko zaujali aj zdravotníci. "Pre troch pozitívnych, mám zas do nečasu nahnať celú dedinu! Je mi to ľúto priatelia, ale tento víkend v našej obci certifikát nezískate.“

Neskôr pridal Laura ďalší postreh. „Okres Nitra je pod jedným percentom a premiér ich vychvaľoval, ako pomohlo testovanie. Ale mesto Vráble, ktoré maj cca 9000 obyvateľov a spadá pod Nitru, má pozitivitu 1,44 percent a nebude sa musieť testovať.“

Ako sa čísla menia

Kompletná tabuľka výsledkov za okres Dolný Kubín. Zdroj Okresný úrad. (zdroj: MsÚ)

Redakcia mala včera ráno k dispozícii údaje, v ktorých boli započítané čísla z MOM, odberných miest v obciach a meste, z firiem Bourbon, Miba a OFZ.

Kde sa teda taký rozdiel vzal? Na to sa pýtajú nielen občania, ktorí budú musieť absolvovať ďalšie kolo testovania, ale aj ďalší starostovia.

Reagoval aj primátor Dolného Kubína Ján Prílepok, ktorý zverejnil čísla z okresného úradu za jednotlivé obce zo stredy. Sú tam aj firmy a mobilné odberné miesta (možno nie všetky) s výsledkom 0,805 percent pozitívnych. „Na tlačovej konferencii oznámené číslo 1,06 percent nás preto veľmi prekvapilo. Od vlády by sme uvítali rovnako podrobnú štatistiku, akú nám poskytol okresný úrad. A tiež by bolo vhodné neuverejňovať čiastkové výsledky, ktoré vnášajú do spoločnosti významnú mieru neistoty.“

Podporu starostovi Laurovi a primátorovi Prílepkovi vyjadrila absolútna väčšina diskutujúcich.

Starostovia čakajú na pokyny a vysvetlenie

Starostovia sa dostali do ťažkej situácie. „Spustil som elektronické prihlasovanie, ale jedným vyhlásením v obecnom rozhlase ho môžem zastaviť. Niekto by mal ľuďom poriadne vysvetliť, ako sa z 0,75 percenta v okrese Dolný Kubín stalo 1,06 percenta,“ povedal starosta Malatinej Zdenko Kubáň

Starosta Oravskej Poruby, zatiaľ nevie, či odberné miesto zriadi. „Naozaj vám to neviem povedať, lebo nemáme dostatok informácií. Je to zložitá situácia, čakáme aj na pokyny z okresného úradu. Obecný krízový štáb zasadne večer o 18.00 h, tam rozhodneme.“

Minulý víkend sa Leštiny sa spojili s Osádkou, aby znížili náklady. Starosta Leštín Miroslav Kovalčík ďalšie kolo organizovať nebude. „Mali sme 50 ľudí, nikto nebol pozitívny. Testovať nebudeme.“

Starosta Sedliackej Dubovej Ladislav Tomáň tiež váha. „Nemáme potrebné vybavenie, čakáme na pokyn z okresného krízového štábu. Hovorí sa o tom, že Bratislavu vyradili na úkor Dolného Kubíne. Nechce sa mi tomu veriť, to by bol nonsens. Ale v tejto republike sme sa už dožili kadejakých prekvapení. V tabuľke výsledkov testovania nie sú DSS. Neviem, či ich tam dorátali a tie zvýšili čísla, alebo čo sa stalo? Kto nám to vysvetlí?“

Zaskočení vzniknutou situáciu sú aj ďalší starostovia, s ktorými sme rozprávali. Všetci zhodne tvrdia, že to je vzhľadom na výsledky z ich obcí nečakané. Len Kraľovany (2,74) a Sedliacka Dubová (1,09) mali vyššie percento infikovaných ako okresný priemer 1,06 percent. Zatiaľ márne čakajú na presnejšie čísla.

V Žilinskom kraji prebehne ďalšie kolo testovania aj v okresoch Liptovský Mikuláš (1,14 percenta) a Bytča (1,27).