Vieme, prečo policajti naháňali unikajúce auto

Vodič mal zobratý vodičák a už mal sedieť vo väzení.

26. jan 2021 o 11:32 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN, KOMJATNÁ. Polícia zverejnila informácie o naháňačke policajných áut so Škodou Superb zo soboty 23. januára.

Vodič Škody Superb najskôr zareagoval na výzvu polície a zastal na ceste v okrese Dolný Kubín. Potom si to rozmyslel a začal unikať v smere na Ružomberok, kde odbočil do Komjatnej. Na poľnej ceste do Žaškova došlo ku zrážke o policajným vozidlom, ktoré ho po celý čas prenasledovalo.

Krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová priblížila ďalšie udalosti. „Policajti počas kontroly vyzvali 30-ročného vodiča, aby sa podrobil dychovej skúške na alkohol, čo odmietol. Taktiež sa odmietol podrobiť lekárskemu vyšetreniu za účelom zistenia, či nie je ovplyvnený návykovou látkou. Vodič má uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá a bol na neho súdom vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.“

Liptovskomikulášťan je nielen v policajných kruhoch známou osobou, už dlhší čas má problémy so zákonom.

Polícia začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s trestným činom marenia výkonu úradného rozhodnutia aj drogovej trestnej činnosti.