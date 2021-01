Nové ulice už svietia, stavia sa takmer po celej dedine

V Kline pokračujú v budovaní infraštruktúry.

29. jan 2021 o 8:09 Dorota Mikulášová

KLIN. Vlani vydala obec 13 povolení na stavbu rodinného domu a 16 kolaudácií, z roka na rok však počet domov aj nových ulíc pribúda. „Máme ešte veľa nezastavaného územia, takže ideme síce podľa územného plánu, ale stavia sa skoro po celej dedine,“ povedal starosta Karol Revaj.

Ulice Školská, Chotárna, Grúň aj Západná sú tiež nové, najstaršie domy tam majú približne štyri roky a aktuálne na nich obec buduje verejné osvetlenie. „Grúň aj Školská ulica sú už od decembra hotové a ťahať na nich budeme už iba internet.“

Potom cesty čaká asfaltovanie. „S tým ale počkáme, plánujeme tam väčšiu výstavbu, tak aby sa asfalt zbytočne neničil.“

Aktuálne budovanie osvetlenia pokračuje na ďalších dvoch uliciach, komplikuje ho však nepriaznivé počasie. „Uvidíme, ak to pôjde podľa plánu, hotové by všetko malo byť do konca apríla.“ Za osvetlenie obec zaplatila zhruba 64-tisíc eur.

Do budúcna čaká Chotárnu a Západnú ulicu ešte kanalizácia. „Rovnako aj nižný koniec obce,“ dodal starosta.