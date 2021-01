Hral za popredné slovenské kluby, usadil sa v Oravskom Veselom

Ako mladý zaujal 14-násobného majstra Slovenska. Upísal sa na tri roky a zmluvu mohol predĺžiť aj o ďalšie tri roky. Rozhodol sa pre ponuku z Česka. Teraz už toto rozhodnutie banuje.

29. jan 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

ORAVSKÉ VESELÉ/ MARTIN. Peter Struhár patrí medzi najväčšie futbalové osobnosti tretej ligy. V jeho životopise svietia viaceré popredné slovenské kluby. Zahral si tiež v Česku, Maďarsku i Rakúsku. Vo veku 31 rokov sa však nečakane rozhodol opustiť profesionálnu dráhu futbalistu. „Musím sa priznať, nevidel som nejaký význam hrať ďalej profesionálny futbal za podmienok, aké sú na Slovensku. Nech sa v lige rozvíjajú mladí hráči, ja som chcel pomaly prejsť na trénovanie,“ povedal rodák z Turca.

Z Martina do Slovana

Peter Struhár by sa so svojou výškou 190 centimetrov dokázal uplatniť aj v iných športoch ako futbal. „Najprv som hrával hádzanú a popri tom som rok chodil na džudo. Dalo mi to dobrý pohybový rozvoj pre špecializovanie sa na futbal.“ Vybral si najpopulárnejšiu hru na svete a urobil správne rozhodnutie. Už ako 21-ročného si ho z Martina vyhliadol slávny Slovan Bratislava. „Asi z celej mojej kariéry som najviac hrdý na tento prestup. Ako mladý som sa presadil do Slovana a klub mi ponúkol trojročnú zmluvu.“

Ďalej sa dočítate Na ktorých známych spoluhráčov najradšej spomína? Prečo sa rozhodol pre Oravské Veselé? Čo hovorí na spojenie súčasného klubu a druhej ligy? Prečo neprijal ďalšiu ponuku Slovana Bratislava? Ako sa udržiava v dobrej forme bez futbalu?