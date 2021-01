Marek Vankúš žiaril hneď po zranení

Dolnokubínsky odchovanec odišiel za kariérou na Apeninský polostrov ako 16-ročný.

25. jan 2021 o 15:00 Tomáš Ferenčík

ASIAGO. Dolnokubínčan Marek Vankúš zakončil uplynulú sezónu majstrovským titulom v talianskom klube Asiago. Mal o to väčšiu radosť, lebo išlo o jeho prvú sezónu medzi dospelými. Vyskúšal si premiérovo aj spoločnú Alpskú hokejovú ligu, ktorá združuje tiež mužstvá zo Slovinska a Rakúska. V 44 zápasoch si pripísal do kanadského bodovania 9 bodov za 4 góly a 5 asistencií.

V aktuálnom ročníku stihol oravský hokejista odohrať zatiaľ len 12 duelov. Dôvodom bolo zranenie, ktoré ho vyradilo na poldruha mesiaca. „Išiel som okolo obrancu a zobral mi ľavú nohu. Najskôr som myslel, že je to len normálny úder a zápas som dohral. Potom mi to však začalo napúchať. Ráno sa mi nedalo ani dostúpiť, tak som si to dal pozrieť. Mal som tam skoro 20-centimetrový hematóm. V podstate som mal skoro celý sval podliaty krvou.“

Marek Vankúš sa vrátil do súťažného kolotoča 19. januára na domácom ľade proti klubu Fassa. Hokejisti Asiaga vyhrali 6:2 a jedným gólom sa zaskvel aj navrátilec. „Súper nás asi minútu a pol zvieral v našom pásme,“ opisuje presný zásah 21-ročný útočník. „Vznikol z toho protiútok. Naznačil som, že idem robiť protismernú kľučku. Nechcel som nahrávať. Puk mi sadol na bekend a padlo do brány.“

Bol to už piaty gól Dolnokubínčana v aktuálnej sezóne. Pri jeho mene svietia aj tri asistencie. „Sezónu hodnotím zatiaľ pozitívne až na zranenie. Samozrejme, chýbajú diváci na štadiónoch. Opatrenia v Taliansku máme asi rovnaké ako v iných krajinách.“