Odberné miesta na antigénne testovanie na Orave

Zoznam miest pribežne dopĺňame.

20. jan 2021 o 11:12 Dorota Mikulášová, Martin Pavelek

Obce a mestá postupne oznamujú časy a miesta, kde umožnia občanom absolvovať antigénne testy.

OKRES DOLNÝ KUBÍN

DOLNÝ KUBÍN

Odberné miesta sa budú nachádzať v častiach Kňažia, Záskalie, Banisko, Medzihradné, Staré mesto, sídliská Brezovec a Bysterec.

Okrem toho sú zriadené trvalé odberné miesta v Dolnooravskej nemocnici a v obchodnom dome Mex pri Tescu.

Dnes otvorili nové MOM v Súkromnej strednej odbornej škole ulica SNP 1202, na Bysterci oproti okresnému úradu. Prevádzková doba pondelok až nedeľa od 8.00 h do 16.30 h.

DLHÁ NAD ORAVOU

Kultúrny dome23. - 24. januára od 8:00 h do 20:00 h.

Prestávky odberového tímu 11:15 h - 12:00 h a 17:00 h - 17:30 h

Link na rezervačný systém pre antigénové testovanie v obci Dlhá nad Oravou:

https://services.bookio.com/testovanie-dlha-nad-oravou-kulturny-dom/widget

Na testovaní budú uprednostnení starší občania a občania, ktorí sa rezervovali prostredníctvom Bookio.

CHLEBNICE

Kultúrny dom 23. - 24. januára od 8:00 h do 20:00 h.

Prestávky odberového tímu 11:15 h - 12:00 h a 17:00 h - 17:30 h

Link na rezervačný systém pre antigénové testovanie v obci Chlebnice:

https://services.bookio.com/testovaci-team/widget

Čas uvedený v registrácii je orientačný

Na testovaní budú uprednostnení starší občania a občania, ktorí sa rezervovali prostredníctvom Bookio.

ISTEBNÉ

Mobilné odberové miesto pre všetkých našich občanov aj zamestnancov spoločnosti HOVAL bude vo vestibule kultúrneho domu.

Testovať sa bude nasledovne:

Piatok 22. januára:

09.00. – 13.00 hod, len zamestnanci HOVAL

13.00. – 19.00 hod, občania obce

Sobota 23. januára:

08.00 – 18.00 hod, občania obce

Obedná prestávka: 12.00 – 13.00 hod

Čas na dezinfekciu a osobnú hygienu odberového tímu obidva dni:

od 10.00 – 10.15 hod

od 15.00 – 15.15 hod

od 17.00 – 17.30 hod

Testovať sa môžu prísť občania v ľubovoľnom čase po obidva dni, okrem času vyhradeného pre firmu Hoval. Je vhodné si telefonicky overiť stav ľudí pred kultúrnym domom, aby sa zbytočne netvorili rady na čísle 043/5891 312, kde Vám bude poskytnutá informácia o čakacích dobách na testovanie.

JASENOVÁ

23. januára v čase od 8:00 – 20:00 hod

Na skríningové testovanie je potrebné sa vopred rezervovať na nasledovnom linku:

https://services.bookio.com/obecny-urad-jasenova/widget?lang=sk

MALATINÁ

Sobota 23. januára od 8.00 do 20.00 hod. v sále kultúrneho domu.

Aby ste nemuseli čakať v radoch, môžete si rezervovať čas na testovanie na on-line registračnom formulári na www.obecmalatina.sk.

ORAVSKÝ PODZÁMOK

Testovanie v obci bude v dvoch odberových miestach v dňoch 23. - 24. januára

Pripravujeme elektronický rezervačný systém, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke obce, na základe ktorého si budete môcť naplánovať deň a hodinu, kedy sa chcete dať otestovať.

ORAVSKÁ PORUBA

Kultúrny dom

Sobota 23. januára od 8.00h do 18.00 h

Nedeľa 24. januára od 8.00 h do 16.00 h

Prestávka od 12.00 h do 13.00 h

VELIČNÁ

Testovanie na COVID - 19 v obci Veličná sa uskutoční v dňoch:

Piatok 22. januára od 13.00 hod do 20.00 hod

Sobota 23. januára od 8.00 hod - do 20.00 hod

Odberné miesto sála Kultúrneho domu, Obecný úrad Veličná

ZÁZRIVÁ

Testovanie v dňoch 23. a 24. januára. Budú zriadené dve odberové miesta:

1. odberové miesto v novej budove Základnej školy Zázrivá, na prízemí.

Do tohto odberného miesta sú zaradení občania z osady Stred pre obidva dni testovania.

2. odberné miesto je zriadené v budove kultúrneho domu.

Do tohto odberného miesta budú zaradené osady pre jednotlivé dni nasledovne:

- v sobotu obyvatelia z osád: Petrová, Demkovská, Končitá, Havrania, Kozinská a Plešivá

- v nedeľu obyvatelia z osád: Biela, Dolina, Ráztoky a Grúne.

Odberové miesta budú otvorené v sobotu aj v nedeľu v čase:

od 8:00 hod. do 13:00 hod.

od 14:00 hod. do 19:00 hod.

Pracovníci odberových tímov, budú mať prestávku na obed v čase od 13:00 hod do 14:00 hod.

Prednostne budú otestovaní občania s trvalým pobytom v obci Zázrivá.

OSÁDKA

V tomto odbernom mieste sa budú testovať aj obyvatelia Leštín.

Sobota 23. januára 8.00 h – 18.00 h

ŽAŠKOV

Sobota 23. januára 8.00.h – 18.00 h

Nedeľa 24. januára 8.00 h – 18.00 h

PÁRNICA

Sobota 23. januára 8.00 h – 18.00 h

Nedeľa 24. januára 8.00 h – 18.00 h

VYŠNÝ KUBÍN

Sobota 23. januára 8.00 h – 20.00 h

KRAĽOVANY

Sobota 23. januára 10.00 h – 19.00 h

Pondelok 26. Januára 15.00 h – 18.00 h

BZINY

Sobota 23. januára 8.00 h – 18.00 h

PUCOV

V tomto odbernom mieste sa budú testovať aj obyvatelia Pokryváča.

Piatok 22. januára 12.00 h – 18.00 h

Sobota 23. januára 10.00 h – 20.00 h

PRIBIŠ

Piatok 22. januára 16.00 h – 20.00 h

Sobota 23. januára 8.00 h – 18.00 h

HORNÁ LEHOTA

Sobota 23. januára 8.00 h – 22.00 h

MEDZIBRODIE NAD ORAVOU

Sobota 23. januára 8.00 h – 21.00 h

MALATINÁ

Sobota 23. januára 8.00 h – 20.00 h

OKRES NÁMESTOVO

NÁMESTOVO

Celoplošné testovanie na COVID-19 bude prebiehať v dňoch 23.1.2021 (sobota) a 24.1. 2021 (nedeľa). Počas týchto 2 dní sa môžete prísť otestovať kedykoľvek v čase 08:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 bez abecedného poradia. Odberné miesta sa budú nachádzať na Mestskom úrade, v športovej hale pri Gymnáziu Antona Bernoláka a v Dome kultúry, na Základnej škole Komenského aj Slnečná.

Cez týždeň môžete využiť antigénové testovacie miesta v ambulancii Rastislava Zanovita na Štefánikovej ulici 1090/82 v čase od 09:00 do 17:00 alebo v Oravskej poliklinike na ulici Červeného kríža 62/30 v čase od 7:00 do 15:00.

ORAVSKÁ LESNÁ

Testovanie na COVID 19 bude v sobotu t. j. 23. januára a v nedeľu 24. januára, v čase od 07:30 do 18:00. Priestor na testovanie bude len v bývalej telocvični v kultúrnom dome.



Aktuálnu situáciu, konkrétne množstvo čakajúcich ľudí na testovanie si budete môcť zistiť na internetovom odkaze, ktorý bude zverejnený na stránke našej obce a Facebooku.

ORAVSKÉ VESELÉ

Testovanie v obci bude v piatok a sobotu (22. a 23.01.) od 08:00 do 20:00. Testovať sa bude podľa čísel domu. O presnom harmonograme budú informovať prostredníctvom facebookovej a webovej stránka aj rozhlasu.

ORAVKSÁ JASENICA

Testovanie na COVID-19 sa uskutoční kultúrnom dome v dňoch 22. januára a 23. januára (piatok a sobota) v čase od 07:00 do 20:00 . Posledný odber bude možný o 19:30. V čase od 12:00 do 13:00 bude obedňajšia prestávka.

Aby sa predišlo zoskupovaniu občanom a dlhým čakacím radom na testovanie, obec odporúča občanom, aby sa prišli otestovať podľa rozpisu, ktorý je však len odporúčaný.

Link na rozpis testovania tu: https://www.oravskajasenica.sk/sk/o-obci/obcan/aktuality-z-obce/921-informacie-k-testovaniu-covid-19-22-01-23-01-2021

V prípade záujmu sa môžete na testovanie na piatok 22.01. od 09:00 do 12:00 a na sobotu 23.01. od 07:00 do 19:30 hodiny zarezervovať na odkaze: https://services.bookio.com/obec-oravska-jasenica/widget?lang=sk

Občania, ktorí budú zarezervovaní budú uprednostnení, tí ktorí prídu bez rezervovaného termínu, budú vybavovaní priebežne.

LOKCA

Testovanie antigénovými testami bude v kultúrnom dome v dňoch, 22.januára (piatok) v čase od 14:00 do 19:00 a 23.januára (sobota) v čase od 8:00 do 18:00. Obedná prestávka bude od 12:00 do 13:00.

ŤAPEŠOVO

Testovanie bude prebiehať dňa 23. 1. 2021 v čase od 8:00 – 18:00 v sále kultúrneho domu.

Zakamenné

Testovať sa bude v obci dňoch 23.01.2021 – 24.01.2021 na štyroch odberných miestach v čase od 8:00 do 17:30, a to podľa súpisných čísiel, aby sa zabránilo dlhému čakaniu.

Rozpis pre testovanie: https://www.zakamenne.sk/uploads/fck/file/Rozpis%281%29.jpg

KLIN

Ak budú testy dodané včas, testovať budú v piatok a sobotu v čase od 08.00 do 20.00 hod. Testovať sa bude tak ako aj predtým v priestore kultúrneho domu, za rovnakých podmienok. Tehotné ženy a imobilní občania majú prednosť.

V prípade, že testy nebudú dodané včas, testovanie preložia na sobotu a nedeľu.

ZUBROHLAVA

Testovanie bude v dňoch 22. 01. (piatok) a 23. 01. (sobota) v čase od 8:00 do 18:00. Obec vytvorí dve odberné miesta, a to v kultúrnom dome a základnej škole.

RABČA

Odberné miesto bude v športovej hale pri Základnej škole v Gaceli. Testovať budú v sobotu 23.01. od 8:00 do 18:00 a v nedeľa 24.01. od 8:00 do 18:00.

Počet čakajúcich v rade sa dá sledovať cez kamerový systém na www.rabca.sk

ORAVSKÁ POLHORA

Testovanie na COVID 19 sa v uskutoční v dňoch 22. až 24. januára (piatok - nedeľa) v predpokladanom čase od 8:00 do 18:00 hod. Tak ako v predchádzajúcom kole plošného testovania budú dve testovacie miesta - v kultúrnom dome a v telocvični. Počet čakajúcich v rade bude možné priebežne sledovať na youtube.

RABČICE

V piatok (22.01.) v čase od 9:00 do 18:00 a sobotu (23.01.) od 8:00 do 18:00 bude testovanie na COVID 19 na odberovom mieste pri spoločenskej sále v Rabčiciach. Ak bude záujem vysoký, priebežne budú podávať informácie o dĺžke radu cez obecný rozhlas.

BABÍN

Skríningové plošné testovanie na COVID-19 sa uskutoční v mobilnom odberovom mieste v sále kultúrneho domu v dňoch:

Sobota 23.01. (od súpisného čísla 201 - 450) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00.

Nedeľa 24.01. (od súpisného čísla 01 - 200) v čase od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00.

Posledný odber bude o 17:45. Testovať sa môžu osoby vo veku od 15 rokov do 65 rokov a tehotné ženy, ZŤP osoby, dôchodcovia vo vyššom veku sú uprednostnení.

BEŇADOVO

Testovanie začne v sobotu 23.01. a bude trvať od 8:00 do 18:00 Pokračovať bude v nedeľu v čase od 12:00 do 15:00 hod , ak sa v sobotu nestihne pretestovať celá obec.

Odberné miesto bude zriadené v kultúrnom dome. Testovať sa však budú môcť iba obyvatelia obce a k testovanie ich budú zvolávať hasiči. Tentokrát sa pôjde opačne ako naposledy, a to z Vyšného konca smerom do Pálenic, Hájiska, Popod kostol, Krajisko, Vrbiny a Nižný koniec.

BREZA

Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v dňoch od 22. januára (piatok) až 24. januára (nedeľa).

V piatok 22.januára sa bude testovať v čase od 10:00 do 17:00. Na tento deň bude možné zarezervovať sa na konkrétny čas prostredníctvom rezervačného systému bookio.sk, ktorý bude spustený od 20.01. Občania, ktorí budú mať zarezervovaný termín budú uprednostnení, tí ktorí prídu bez zarezervovaného termínu budú vybavovaní priebežne.

Link na rezerváciu testovania: https://services.bookio.com/obec-breza/widget?lang=sk&fbclid=IwAR1vZ1ZweaUsIA4noJj9nhock-QXPo8Ru4ffz-Of4SPYkOLde8BJkFyDgUI

V sobotu 23. januára bude testovanie od 08:00 do 17:00.

Odporúčané poradie podľa čísla domov pre testovanie:

08:00 - 09:00 1 - 64

09:00 - 10:00 65 - 155

10:00 - 11:00 156 - 241

11:00 - 12:00 242 - 315

12:00 - 13:00 316 - 358

13:00 - 14:00 359 - 420

14:00 - 15:00 421 - 464

15:00 - 16:30 465 - 502

Posledný deň testovania bude v nedeľu 24. januára v čase od 13:00 do 15:00. Tento termín je určený pre občanov, ktorým nevyhovujú predošlé termíny.

KRUŠETNICA

Testovanie bude v dňoch od 22. januára a 23. januára, teda v piatok a sobotu, v časoch od 8:00 do 12:15 a od 13:30 do 17:45. Testovacia miestnosť bude v sále kultúrneho domu.

Rozpis rodinných domov na testovanie si môžete pozrieť tu: https://www.krusetnica.sk/evt_file.php?file=1431&original=TESTOVANIE4%20-%20rozpis.pdf

Rozpis má však iba odporúčací charakter, aby sa predišlo príliš dlhému čakaniu a zbytočnému zhromažďovaniu ľudí. V prípade, že sa občan chce dať otestovať, ale nevyhovuje mu čas alebo dátum, môže prísť vtedy, keď mu to vyhovuje. Testovania sa môžu zúčastniť aj občania, ktorí v obci bývajú prípadne sa len zdržiavajú a nemajú trvalý pohyb.

NOVOŤ

Testovanie v obci bude v dňoch od 22.januára do 24.januára v sále kultúrneho domu, v čase od 8:00 do 17:30.

Rozpis podľa čísel domov nájdete tu: https://www.novot.sk/article/sk/celoplosne-testovanie-na-covid19

OKRES TVRDOŠÍN

KRIVÁ

Sobota 23. januára, sála kultúrneho domu, od 07:00 h do 20:30 h.

Prestávky odberného tímu: 11:15 h -12:00 h., 17:00 h- 17:30 h.

Prednostne budú testovaní občania s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Krivá.

PODBIEL

Sobota 23.januára v malej sále kultúrno-športovej haly. Testovanie začne o 8.00 h. skončí o 20.00 h.

ORAVSKÝ BIELY POTOK

Sobota 23. januára v sále obecného úradu od 07:00 h - 20:00 h

Prednostne pre občanov s trvalým, resp. prechodným pobytom v obci Oravský Biely Potok.

HABOVKA

Piatok 22. januára od 13:00 h do 21:00 h s prestávkou od 18:00 h do 19:00 h

Sobota od 07:00 h do 12:00 h v kultúrnom dome v Habovke.

Prihlásiť na testovanie sa môžete TU<a target="_blank" href="https://services.bookio.com/obec-habovka/widget?lang=sk">Rezervovať</a>

ZUBEREC

V sále Kultúrneho domu v Zuberci.

V piatok 22. januára 2021 popoludní od 13.00 do 18.00 hod. a od 18.30 do 21. 00 hodiny.

V sobotu 23. januára 2021 dopoludnia od 7.00 do 12.00 hodiny.

Testovanie prebehne podľa súpisných čísel nasledovne:

V piatok 22. januára 2021

13.00 hod. – 14.00 hod. súpisné čísla 1 – 45

14.00 hod. – 15.00 hod. súpisné čísla 46 -112

15.00 hod. – 16.00 hod. súpisné čísla 113 – 157

16.00 hod. – 17.00 hod. súpisné čísla 158 – 237

17.00 hod. – 18.00 hod. súpisné čísla 238 – 271

18.30 hod. – 19.00 hod. súpisné čísla 272 – 296

19.00 hod. – 20.00 hod. súpisné čísla 297 – 331

20.00 hod. – 21.00 hod. súpisné čísla 332 – 377

V sobotu 23. januára 2021 bude testovanie pokračovať nasledovne:

7.00 hod. – 8. 00 hod. súpisné čísla 378 – 405

8.00 hod. – 9.00 hod. súpisné čísla 406 – 438

9.00 hod. – 10.00 hod. súpisné čísla 439 – 518

10.00 hod. – 11.00 hod. súpisné čísla 519 – 598

11.00 hod. – 12.00 hod. súpisné čísla 599 – 865

TRSTENÁ

Mesto otvorí počas víkendu štyri odberové miesta v každej časti mesta. Na test sa môžete aj vopred objednať na konkrétny čas vďaka aplikácii rezervačného systému Bookio.

Odberové miesta:

1. ZÁPAD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA

P.O. Hviezdoslava, Západ 1146/39 , Klubovňa CVČ

Piatok 14:00 – 20:00

Sobota 8:00 – 19:00, prestávka 12:00 – 13:00

Rezerváciu na konkrétny termín na tomto odberovom mieste, môžete urobiť tu:

REZERVÁCIA - ZÁPAD

2. HRADY, MIERU, STRED - DOM KULTÚRY

Divadelná sála , Československej armády 957/13

Piatok 14:00 – 20:00

Sobota 8:00 – 19:00, prestávka 12:00 – 13:00

Nedeľa 8:00 – 14:00

Rezerváciu na konkrétny termín na tomto odberovom mieste, môžete urobiť tu:

REZERVÁCIA - DOM KULTÚRY

3. VYŠNÝ BREH – ĎURDINOVÁ

Futbalová tribúna pod Kľozovom

Piatok 14:00 – 20:00

Sobota 8:00 – 19:00, prestávka 12:00 – 13:00

Rezerváciu na konkrétny termín na tomto odberovom mieste, môžete urobiť tu:

REZERVÁCIA - FUTBALOVÁ TRIBÚNA

4. ÚSTIE nad PRIEHRADOU

Dom miestnej samosprávy, Ústie nad Priehradou 183

Sobota 8:00 – 19:00, prestávka 12:00 – 13:00

Rezerváciu na konkrétny termín na tomto odberovom mieste, môžete urobiť tu:

REZERVÁCIA - ÚSTIE nad PRIEHRADOU

TVRDOŠÍN

V Mobilnom odberovom mieste Michalské námestie prízemie MsKS sa vykonáva Antigénové testovanie každý deň od stredy 20.1. 2021 od 7:00 h do 19:00 h.

V sobotu sa bude testovať od 8:00 h - 20:00 h v MsKS, Kino Javor a Športová hala v Tvrdošíne.