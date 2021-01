Pieseň venoval obetiam priehrady. Inšpirovala ho tragédia v rodine

Petra inšpirovala k textu tragédia. Na Oravskej priehrade sa utopili bratranci.

24. jan 2021 o 10:00 Dorota Mikulášová

ORAVSKÁ LESNÁ. „Je to už šesť rokov, čo som absolvoval dve maturitné skúšky, ale iba jedna bola s možnosťou opravy. A vtedy som si uvedomil, aké ľahké je dať anjelom krídla,“ vysvetľuje v komentároch pod videom text pesničky Anjeli hovoria jej autor Peter Pojezdala. Hoci vychádza z tragédie v rodine, pesničku venoval všetkým obetiam Oravskej priehrady.

Zlé rozhodnutie

Večer, 13. marca 2015. Partia kamarátov z Oravskej Lesnej sa prišla zabaviť do Námestova. Vo víre zábavy si dvaja bratranci, Tono a Paťo, išli pred bar na čerstvý vzduch zapáliť cigaretu. „Tiež som chcel ísť s nimi, no oni nie, vraj pôjdu sami,“ spomína na tragický večer tretí z bratrancov, Peter Pojezdala. O chvíľku mu jeden z nich zavolal, že idú skratkou po ľade k neďalekej pumpe. Peter teda dal vedieť ďalšiemu bratrancovi, nech ich tam počká.

Ten mu o päť minút volal naspäť, že je na moste, no vidí už iba jedného z nich a druhý sa topí pod vodou. Kým k miestu dobehli ďalší z partie, boli pod hladinou obaja. Na chlapcov z mosta kamaráti aj príbuzní kričali, chceli im pomôcť, dokonca zísť za nimi dolu do vody. „Prišli sme tam do piatich minút a po desiatich sme vedeli, že je koniec a už sa im nedá pomôcť.“

Asi o dve hodiny našli záchranári pod vodou Tona. „Bolo to strašné, videl som ho, dotkol som sa ho, ale nijak som mu už nedokázal pomôcť.“ Približne po hodine vydala voda aj telo Patrika.

Pre celú rodinu sa tak rozbehol kolotoč výčitiek, obviňovania, no najmä veľkého trápenia.