V Dolnom Kubíne otvoria nové miesta na antigénne testovanie

Zriadia ich v častiach Kňažia, Záskalie, Banisko, Medzihradné, Staré mesto, sídliská Brezovec a Bysterec.

19. jan 2021 o 17:54 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Mesto sa pripravuje na víkendové skríningové testovanie obyvateľov na prítomnosť koronavírusu, ktoré bude od soboty 23. do nedele 24. januára 2021.

Testovať nebudú vo vonkajších priestoroch

„Aktuálne robíme všetko preto, aby obyvatelia nášho mesta mohli absolvovať toto testovanie bez dlhších čakaní a pokiaľ bude v našich možnostiach, tak im chceme pripraviť aj priestory, v ktorých počkajú na výsledky. Sme si vedomí, že aj keď vláda vyhlásila toto testovanie za dobrovoľné, bude nevyhnutné pre väčšinu našich obyvateľov. Rovnako pociťujeme zodpovednosť za zdravotníkov, preto sme ustúpili z testovania vo vonkajších priestoroch,“ povedal primátor Ján Prílepok.

„Odberné miesta sa budú nachádzať v častiach Kňažia, Záskalie, Banisko, Medzihradné, Staré mesto, sídliská Brezovec a Bysterec. Zoznam všetkých odberných miest zverejníme najneskôr v stredu 20. januára na internetovej stránke mesta, na sociálnych sieťach, vývesných plochách a na konkrétnych odberných miestach," dodal primátor. Prevádzkové časy a počty odberných miest ešte upresnia.

Dolnokubínska samospráva predpokladá, že počas víkendu bude o skríningové testovanie zvýšený záujem, aj keď nie je povinné, ale odporúčané.

Nebudú sa musieť objednať

Obyvatelia mesta, ktorí sa chcú zúčastniť víkendového testovania v Dolnom Kubíne sa nebudú musieť objednávať na testovanie. V prípade, že sa záujemcovia o testovanie nezúčastnia na víkendovom skríningovom testovaní, môžu do 26. januára 2021 tak, ako doposiaľ, využiť mobilné antigénové testovacie miesta na celom území Slovenska.

„Dnes sme vydali približne tridsať rozhodnutí o zriadení odberových miest na celej Orave, zajtra pribudne ďalších približne desať," povedala regionálna hygienička Mária Varmusová. Ľuďom odporúča sledovať situáciu a informácie obecných úradov, aby sa predišlo vytváraniu dlhých radov pri testovaní.

O hygienu a dezinfekciu odberných miest bude počas celého dňa postarané podľa platných nariadení. Rovnako bude zabezpečený dostatok dezinfekčných prostriedkov na všetky odberné miesta a následne aj dôkladná dezinfekcia jednotlivých odberných miest každý deň po skončení testovania.

Podľa rozhodnutia vlády z nedele 17. januára bude od utorka 27. januára pri ceste do práce, či do prírody potrebný negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu. Na celom území Slovenska sa práve v termíne od 18. do 26. januára realizuje skríningové testovanie na ochorenie COVID-19.

Výnimku z testovania majú ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie nie staršie ako 90 dní. Testovať sa nemusia ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu. Rovnakú výnimku majú mať ťažko zdravotne postihnutí.