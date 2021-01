V meste pribudli srdcia. Na vrchnáčiky

Ich obsah pomôže aj ľuďom v núdzi.

21. jan 2021 o 9:05 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Po Trstenej či Bzinách, kde inštalovali kovové srdce na zber plastových vrchnákov určených na pomoc ľuďom v núdzi, pribudli dve podobné v Dolnom Kubíne.

S myšlienkou prišla Adriana Bellová, riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej v Kňažej. „Videla som to v niektorom meste na Slovensku. Zapáčilo sa mi to nielen ako dobrý nápad ako pomôcť, ale pekné je to aj po estetickej stránke.“

Srdcia s tabuľkou, na ktorej je nápis Pre viac dobra medzi nami, vyrobili majstri odborného výcviku školy, materiálom a technikou pomohla firma Nikro z Dolného Kubína. Jedno umiestnili v centre mesta, druhé pri základnej škole v mestskej časti Kňažia.

„Toto je možnosť pre tých, ktorí nemajú peniaze na rozdávanie, aby takto pomohli,“ povedal učiteľ odborných predmetov Stanislav Urban.

O vyzbierané vrchnáky sa postará občianske združenie, ktoré zabezpečí ich zhodnotenie a následnú pomoc vybranej rodine. Zber vrchnákov organizujú aj školy, no v čase ich zatvorenia sú možnosti výrazne obmedzené.