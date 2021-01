Takáto parádička sa podarila v Dolnooravskej nemocnici

Nemocnica vynovila pôrodné sály i gynekologické oddelenie. Primár priznal, že keď videl projekt rekonštrukcie prvý raz, pochyboval.

25. jan 2021 o 9:21 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Orava patrí dlhodobo medzi regióny s najvyššou pôrodnosťou. Ročne sa v dvoch nemocniciach narodí približne 1700 detí. V Hornooravskej mali 925 pôrodov za rok 2020. V Dolnooravskej 784, čo je najviac za posledných 20 rokov.

V trstenskej nemocnici dali do prevádzky vynovené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie minulý rok. V dolnokubínskej zahlásili hotovo tento týždeň. Oprava trvala tri roky, no oplatilo sa čakať.

Spokojní sú všetci

„V oboch oravských nemocniciach sú teraz dve špičkové pracoviská, do ktorých sa oplatilo investovať,“ hovorí Miloš Ostrihoň, primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Dolnooravskej nemocnice. „Pacientky, rodičky a deti teraz využívajú krásne a moderné priestory. Spokojný je aj personál, ktorý tam pracuje.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Primár priznal, že keď videl projekt rekonštrukcie prvý raz, pochyboval. Nakoniec to podľa neho dopadlo na výbornú. Získali tri vynovené poschodia, na ktorých sú gynekológia, šestonedelie a pôrodné sály. Na dve pacientky pripadá jedna toaleta a sprcha. Zriadili štvorlôžkovú pooperačnú izbu. Teraz spĺňa štatút JIS.

„Poďakovanie patrí Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý je zriaďovateľom nemocnice, a z prevažnej miery rekonštrukciu financoval. Veľký podiel má aj vedenie našej nemocnice a v neposlednom rade naši zamestnanci, ktorí pracovali aj v sťažených podmienkach počas rekonštrukčných prác,“ hovorí primár.

Zvládli aj náročné operácie

Dolnokubínska gynekológia sa môže pochváliť ambulanciou prvého kontaktu aj príjmovou. Vykonali v nich v minulom roku viac ako 21-tisíc vyšetrení. K nim treba pripočítať ešte zhruba 4500 vyšetrení pomocou ultrazvuku. Na oddelení zvládli približne 1500 výkonov.

Fakty Gynekologicko-pôrodné oddelenie Dolnooravskej nemocnice Rok 2020: - počet pôrodov: 784 počet operácií: 1023 - počet výkonov spolu: 1500 - počet cisárskych rezov: 33,5 percenta - počet interrupcií: 0 - počet vyšetrení v ambulancii primárneho kontaktu: 8 221 - počet vyšetrení v príjmovej ambulancii: 12 809 - počet ultrazvukových vyšetrení: 4500 - počet zamestnancov: 10 lekárov, 22 sestier, 10 ďalší personál

„Podarilo sa nám to dosiahnuť po zastabilizovaní personálu po kritickom roku 2019, kedy odišlo až osem lekárov,“ hovorí Ostrihoň. Tri lekárky išli na materskú, traja lekári do univerzitnej alebo fakultnej nemocnice, jedna na dôchodok, ďalší do súkromnej praxe.

„Kolektív je mladý, snaží sa vzdelávať. Dvaja lekári sú tesne pred atestáciu, ale zasiahol kovid, tak ju dokončia tento rok. Ďalší dvaja ju absolvujú na budúci rok.“

Veľkým plusom je príchod lekára, ktorý vyučoval v Univerzitnej nemocnici v Martine.

Vďaka ďalšiemu erudovanému odborníkovi Karlovi Kroupovi, ktorý pracoval v Národnom onkologickom ústave aj v pražskej Bulovke, získala nemocnica špičkového lekára v oblasti onkológie. Prejavilo sa to pri operáciách, ktoré by predtým museli pacientky absolvovať na vyššom pracovisku.

Koronavírus úradoval

Pandémia COVID-19 ovplyvnila chod oddelenia. „Vo všetkých nemocniciach tvoria pôrody a neodkladná starostlivosť približne 80 percent výkonov,“ hovorí primár. „Rodilo u nás desať žien s kovidom, operovali sme dve infikované.“

Napriek dodržiavaniu všetkých epidemických zásad štyria lekári a osem sestier kovid prekonalo. Dnes sú už zaočkovaní všetci z oddelenia, ktorí prejavili záujem.

Primárovi je ľúto, že museli zakázať prítomnosť otcov pri pôrodoch a apartmán, v ktorom mohli spoločne bývať oteckovia s matkou a dieťatkom. Využívajú ho ako izolačnú miestnosť pre kovid pozitívne ženy. Rovnako sú na tom nadštandardné izby pre rodičky a pacientky, ktoré chcú byť samé.

Prečítajte si tiež V meste pribudli srdcia. Na vrchnáčiky Čítajte

„Sme smutne známi vysokým percentom cisárskych rezov, ktorých je z celkového počtu pôrodov až 35 percent,“ pokračuje Ostrihoň. „Máme viaceré ženy, ktoré ich tu podstúpili tri. Rekordérkou je matka so šiestimi.“ Od roku 2015 nerobia ani v Dolnooravskej nemocnici interrupcie.

Napriek zmodernizovanému oddeleniu sa vždy nájde, čo treba zlepšiť. „Prevažnú časť operácií robíme laparoskopicky, tak by sme privítali novú laparoskopickú vežu.

V rozpočte Žilinskej župy pre nemocnice je na tento rok zatiaľ nula, ale to je aj výsledok znížených príjmov a opatrného plánovania. Veríme, že v priebehu roka sa na to peniaze nájdu.“

Prečítajte si tiež Naša ponuka pre školy: Toto máme pre menších školákov Čítajte