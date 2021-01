Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

19. jan 2021 o 12:43 Dorota Mikulášová

ORAVSKÁ PRIEHRADA. „Priehrada neprejazdná, ľad puká," tak znel komentár k fotke zverejnenej včera ráno na facebooku, na ktorej sa topí auto a vedľa neho stojí partia mladých chlapcov.

Diskusia v komentároch sa potom rýchlo rozbehla a ľudia vtipne reagovali, že si asi vodič chladí gumy či umýva podvozok. Zábavka však mohla dopadnúť omnoho horšie.

Údajne by sa malo jednať o časť priehrady pri Bobrove, ktoré je v štvrtom pásme ochrany a dva roky dozadu tam rybárom policajti za neoprávnený vjazd zhabali autá. „No a teraz tam nejakí barani vletia priamo na ľad," komentoval Matúš.

Auto zmizlo

Hasiči ani ďalšie oslovené zložky o utopenom aute nevedia. „Táto udalosť nebola hlásená na linku tiesňového volania 150," povedal hovorca hasičov Michal Kypus. Udalosť hazardéri jednoducho neohlásili.

„Zjavne ten, kto tam vošiel, si potom zabezpečil, aby aj vyšiel,“ dodal riaditeľ námestovských hasičov Peter Bakaľa. V ľade tak po aute ostala už iba diera.

Takáto jazda po zamrznutej priehrade ale nie je nič výnimočné a každý rok sa nájdu frajeri, ktorí to skúsia.

„Netreba zabúdať, že stále je to voda len v inom skupenstve, a to neznamená, že sa po nej ľudia môžu slobodne pohybovať,“ reagoval Róbert Hok, riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku. Každý, kto to skúša porušuje zákon o vodách, ochrane prírody aj manipulačný poriadok vodného diela. „A robí to na svoje vlastné riziko.“

Na Oravu prišla pri tom poriadna zima až teraz. „Len včera som mal po prvýkrát na teplomeri -25°C, doteraz sa teplota držala okolo - 10°C,“ povedal Miloš Okáľ, vedúci vodného diela Oravská priehrada. Ľad teda ešte ani zďaleka nemôže mať veľkú hrúbku a ľahko sa prelomí.

Kvôli zimnej prevádzke priehrady vodohospodári však aj odpúšťajú vodu, hladina klesá a pod ľadom môže byť vzduchoprázdno.

„Vznikajú praskliny a nikdy neviete, kde na ňu natrafíte.“ Bežkára, korčuliara či chodca by takýto ľad ešte dokázal udržať, ale aj tak si treba dávať pozor a držať sa skôr pri brehu, kde je hladina vody nízka.

Ľudská hlúposť

No a čo frajeri na autách? „To už vôbec nie, my nie sme na Sibíri, že by to ľad dokázal udržať,“ dodal Okáľ. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

Zopár archívny fotografií z Nábrežia Oravskej priehrady, dokazuje, že hazardérov je stále dosť.