Tipnite si, koľko je v meste detských a športových ihrísk

Z úspor vynovili deťom ihriská. V opravách budú pokračovať aj naďalej.

19. jan 2021 o 7:15 Dorota Mikulášová

TRSTENÁ. V mestských a prímestkých častiach je detských a športových ihrísk dovedna štrnásť. „Niektoré sú na prvky bohatšie, iné menej,“ povedala primátorka Magdaléna Zmarzláková.

Väčšina detských ihrísk bola drevená a teda z roka na rok aj viac opotrebovaná, hoci mesto sa ich snažilo pravidelne na jar repasovať. Vlani si niektoré hracie plochy dokonca adoptovali aj rôzne mestské organizácie, školy či skauti.

„My sme im zabezpečili materiál a oni nám pomohli s prácami okolo nich.“

Pre prijaté prísne opatrenia sa však mestu podarilo koncom minulého roka ušetriť okolo 42-tisíc eur a tie sa rozhodlo investovať do obnovy detských ihrísk. „Bolo to jednak pre ich horší stav, no menili sa aj normy detských ihrísk.“

Vymenili najmä tie najviac opotrebované ihriská, no zároveň sa snažili umiestniť detské plochy spravodlivo do všetkých častí mesta. Deťom tak pribudli nové hojdačky, šmykľavky alebo kolotoče. Bezpečnejšia je aj dopadová plocha.

„V nastavenom trende hodláme pokračovať a nové ihriská pribudnú aj v tomto roku,“ dodala primátorka.

