Z histórie oravského športu

Pripomeňme si, čo sa stalo v januári v minulých rokoch.

23. jan 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Stalo sa pred 20 rokmi

Svoj tréningový stan rozložili na Orave futbalisti Dunajskej Stredy, ktorí od 20. januára absolvovali v Dolnom Kubíne týždenné sústredenie. V rámci neho zverenci bývalého futbalistu Spartaka Trnava Ladislava Kunu uvítali možnosť si zahrať proti dvom oravským klubom.

Istebné – Dunajská Streda 0:1 (0:0)

Zostava: Buzák – J. Sučák, Kosmeľ, Chomistek, Drengubiak, Callo, Plančo, Kubášek, Vicáň, Vrána, Macko, striedali: P. Sučák, Baláž, Babinský

Dolný Kubín – Dunajská Streda 1:1 (1:1)

Gól: Gallo

Zostava: Maslo (70. Mazalan) – Milan, M. Kubačka, V. Kubačka, Batuna, Lacko (75. Kachút), Sučák, Bača, Kováč (61. Harkabúzik), Šiška (46. Spišiak), Gallo (72. Gajdošík)

Stalo pred 15 rokmi

Už tradične v úvode januára sa konali majstrovstvá Oravy v stolnom tenise. Najlepší hráči sa stretli v Dolnom Kubíne a dokopy sa ich na zelených stoloch predstavilo 54. Oravský šampionát režírovali stolnotenisti Krušetnice. Titul si vo dvojhre odniesol Roman Belopotočan, ktorý vo finále zdolal výsledkom 3:1 Miroslava Bednára. Vo štvorhre zvíťazila dvojica Jozef Žuffa a Roman Belopotočan.

Poradie vo dvojhre: 1. Roman Belopotočan (Krušetnica), 2. Miroslav Bednár (Tvrdošín-Nižná), 3. Ján Buczacki (Tvrdošín-Nižná),

Poradie vo štvorhre: 1. Roman Belopotočan a Jozef Žuffa (obaja Krušetnica), 2. Miroslav Bednár a Ján Buczacki (obaja Tvrdošín-Nižná), 3. Juraj Jonák (Jasenová) a Radovan Bugan (Dolný Kubín), Miroslav Belopotočan a Peter Šimalčík (obaja Tvrdošín – Nižná)

Stalo sa pred 10 rokmi

Biatlonisti ŠK Meteor Dolný Kubín Alžbeta Majdišová a Henrich Lonský sa dostali do slovenskej reprezentácie v kategórii dorastu. Oprávnenosť obliekať slovenský dres potvrdili výbornými výkonmi v záverečných nominačných pretekoch v rámci Slovenského pohára. V pretekoch s hromadným štartom skončila Alžbeta na bronzovom mieste a Henrich finišoval strieborný.

Vo Zvolene sa konalo slávnostné vyhlasovanie najlepšej jedenástky Stredoslovenského futbalového zväzu. Pre Oravu bolo významné, lebo medzi ocenenými mala až štyroch zástupcov. Medzi hráčmi si cenu prevzali Andrej Brčák (Námestovo), Daniel Kosmeľ (Námestovo), Martin Čučka (vtedy hráč Liptovskej Štiavnice) a tréner Ignác Hrkeľ, ktorý viedol v tom čase Námestovo.

Stalo sa pred 5 rokmi

Štefan Svitko prepisoval na Rely Dakar slovenské tabuľky. Na púštnom dobrodružstve naprieč Južnou Amerikou obsadil fantastické druhé miesto. „Cítim sa výborne. Neviem, či nesnívam, ale zrejme nie. Je to naozaj tak, som na pódiu. Mám veľkú radosť, že sa mi to konečne podarilo,“ povedal vtedy v cieli rodák zo Žaškova, pre ktorého to bola siedma účasť na prestížnych motoristických pretekoch.