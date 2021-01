Jeden zápas a sezóna je uzavretá

Stolnotenisový ročník 2020/2021 poriadne nezačal a už sa ani nezačne.

19. jan 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Stolnotenisová obec na Orave má slzy na krajíčku. Pre pandémiu sa už sezóna 2020/2021 vôbec nezačne. Kluby stihli odohrať iba jedno kompletné kolo. Druhé už bolo iba na dobrovoľnosti. „Súťažný poriadok hovorí jasne. Ak sa neodohrá aspoň polovica sezóny, nemôže byť vyhlásený víťaz. Začiatkom januára sa mala rozbehnúť odvetná časť. Takže nie je žiadna šanca odohrať aspoň polovicu,“ povedal Venanc Maretta, predseda Oravského stolnotenisového zväzu (OrSTZ), ktorý za 17 rokov v tejto pozícii ešte podobnú situáciu nezažil. „Je mi to všetko veľmi ľúto, lebo sme mali všetko dobre rozbehnuté a zrazu sa to celé zbúralo.“

Oravský stolnotenisový zväz pracuje tiež s variantom, že sa situácia s koronavírusom stabilizuje a hráči by sa mohli vrátiť na zelené stoly. „Jediný cieľ, ktorý si ešte kladieme v prvom polroku 2021, sú majstrovstvá Oravy dospelých a aspoň tri kolá žiackych majstrovstiev. V prípade priaznivej situácie by sme tiež zorganizovali tiež nejaké turnaje po okresoch. O všetkom budeme debatovať, keď to situácia umožní.“

V súvislosti s pandémiou sa v športe hovorí najmä o jej následkoch. Venanc Maretta si myslí, že bude mať dosah aj na stolný tenis. „Už sa neprihlási toľko družstiev v obciach. Niektoré mali tri, štyri. Po novom možno ak postavia dva. Budú chýbať aj peniaze zo strany živnostníkov, ktorí prežívajú ťažké časy. Tiež si myslím, že bude väčší odliv kvalitných hráčov do zahraničia.“

Predseda OrSTZ oslávi v máji okrúhlu sedemdesiatku, no naďalej je veľmi aktívny. Trénuje mladé talenty a sám ešte poráža hráčov na zelených stoloch. „Aj v neľahkej dobe stále doma poctivo trénujem a cvičím. Snažím sa robiť tiež všetko pre to, aby som vírus nedostal.“