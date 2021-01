Bolo síce krásne, ale mrazivo. Tu je pár fotiek

Fotovýlet okolo Oravskej priehrady.

20. jan 2021 o 12:09 Dorota Mikulášová

ORAVA. Prešli sme sa po novom cykloturistickom chodníčku, ktorý vytvorila partia dobrovoľníkov a vedie z Námestova až do Oravskej Jasenice, tam sa však opäť dá napojiť a dôjsť až do Lokce.

Cestu lemujú farebné vtáčie búdky, nápisy, značky aj drevené lavičky. Aj by človek posedel a kochal sa, ale to nemohlo by byť - 13 °C.

Nízka teplota uplynulú nedeľu ale očividne neodradila. Cestou sme stretávali ďalších ľudí na prechádzke, bežkárov a videli sme aj hokejistov či krasokorčuliarov na zamrznutom ľade. Tu je pár fotiek.