Pesničky si písala už ako desaťročná, teraz sa ich rozhodla nahrať

Neúspechu sa už Janka Glovaťáková z Oravskej Polhory nebojí.

17. jan 2021 o 19:07 Dorota Mikulášová

ORAVKÁ POLHORA. Tesne pred Vianocami sa internetom začala šíriť pesnička Čas vianočný s chytľavým textom aj melódiou, za zrodom ktorej stojí len 22-ročná Oravčanka Janka Glovaťáková.

Pieseň mala napísanú už dlhšie. „Pôvodne mala byť pre deti na jasličkovú pobožnosť,“ hovorí. Po rokoch sa ju však sama rozhodla zhudobniť a ukázať verejnosti. A urobila dobre. Za pár dní mal videoklip na internete tisíce videní, zdieľaní a množstvo pozitívnych komentárov. Nádejná speváčka má však plánov oveľa viac.

Ako hovorila, tak spievala

Hudbu má Janka Glovaťáková v krvi. „Otec má dvoch bratov a všetci chodili na základnú umeleckú školu a hrali na hudobných nástrojoch,“ vysvetľuje. Spevu sa však z rodiny venuje len ona.

Začala skoro. „Ako som začala hovoriť, tak rovno aj spievať,“ hovorí s úsmevom. Viac než rodičia ju podporoval strýko. Učil ju hrať na klavíri a vďaka nemu sa dostala do detského a neskôr mládežníckeho zboru v kostole. „Tam som spievala, hrala na klavíri aj skladala pesničky pre deti.“

Keď mala desať rokov, začala si do zošita písať už aj vlastné piesne. Pamätá sa na svoju úplne prvú? „Áno, bola o zatúlanom psíkovi,“ zasmeje sa. Písala ju v dobe, keď sa rozvádzali rodičia a text jej pomohol vyrovnať sa s tým. Vzhľadom na to, koľko mala vtedy rokov, vraj pesnička vôbec nebola zlá. „Len je smutná a depresívna, tak ako väčšina mojej tvorby.“

Po základnej škole nastúpila Janka na konzervatórium, kde študovala vážnu hudbu. „Spev to nebol, ale bola to hudba, takže ma to aj tak bavilo.“ Od spievania ale neupustila a aj na strednej škole vystupovala v speváckom zbore, kvôli svojmu netypickému šelestovému hlasu však v tom chlapčenskom.

V roku 2018 spolu s Lukášom Miklušičákom, Lukášom Madleňákom, Rastislavom Rusnákom a Marekom Babinským založili kapelu Renomé. „Postupne sme sa na Orave dostávali do povedomia ľudí.“ Koncertovali na vianočných trhoch či iných väčších alebo menších akciách po dedinách aj v meste. Hrávali nielen skladby od známych interpretov, ale prišlo už aj na Jankinu vlastnú tvorbu, ktorú dovtedy poznala len ona sama. „Neverila som si, no s kapelou sa to zmenilo.“

O rok na to sa Janka objavila v známej speváckej súťaži The Voice Česko Slovensko. Spätne to však berie ako chybu. „Mala som počkať, lebo v tomto programe som nemohla zaspievať svoju vlastnú pieseň.“ Vybrala si teda pesničku jednej z porotkýň Jany Kirschner s názvom Posledná.