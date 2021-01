Jakub Luka: Chcem dokázať, že sa v Ružomberku nemýlili

Sedemnásťročný rodák z Klina vymenil Žilinu za Ružomberok.

15. jan 2021 o 10:00 Martin Gábor

KLIN MFK Ružomberok ohlásil prvú zimnú posilu. Stal sa ňou 17-ročný oravský mladík Jakub Luka. Odchovanec námestovského futbalu pôsobil posledné štyri roky v MŠK Žilina. S vysokým reprezentačným obrancom do 18 rokov sme sa porozprávali.

Kedy prišiel prvý kontakt s Ružomberkom ohľadom prestupu?

Celé sa to upieklo veľmi rýchlo, v priebehu pár dní. V sobotu mi volal môj agent zo spoločnosti Young Talents, že Ružomberok má o mňa záujem. V pondelok bolo všetko dohodnuté a v stredu som už podpísal zmluvu.

Prečo ste sa rozhodli prestúpiť?

Najmä preto, lebo v Ružomberku vidím väčšiu šancu prepracovať sa do A-tímu. Hádam sa mi to čoskoro aj podarí.

Aké boli prvotné pocity po podpise prvej profesionálnej zmluvy?

Úprimne, stále si neuvedomujem, že som prestúpil. Predsa len v Žiline som bol štyri roky a mám tam veľa kamarátov, známych, nielen v klube, ale aj v meste. Je však predo mnou nová výzva, na ktorú sa nesmierne teším. Chcem dokázať, že v Ružomberku sa nemýlili, keď si ma vybrali.

Čo hovoríte na podmienky v Ružomberku?

Určite sú podobné ako pod Dubňom. Hovoríme o fortunaligových mužstvách, takže je každému jasné, že podmienky sú na špičkovej úrovni. Po tréningoch máme k dispozícií masérov, saunu alebo vane so studenou vodou. Fakt výborné.

Začali ste zimnú prípravu s A-mužstvom. Cítite šancu prebojovať sa do tímu dospelých?

Musím povedať, že je to pre mňa niečo nové, keďže v Žiline som hrával najviac za dorastu U19. Intenzita a rýchlosť tréningov je na oveľa vyššej úrovni, ale zvykám si na to. Veľmi by som si želal, aby som už na jar pridal nejaké zápasy vo Fortuna lige. Urobím všetko pre to, aby som sa v áčku udržal aj naďalej. Je to však rozhodnutie trénerov, budem rád za každú šancu.

Kedy ste začínali s futbalom?

K futbalu ma priviedli rodičia. S futbalom som začínal v Námestove, mal som vtedy asi šesť rokov.

Hrali ste odmalička na pozícii stopéra?

Keď bol mladší, hrával som aj na pozícií tzv. šestky, teda defenzívneho stredopoliara. Medzi moje silné stránky určite patria hlavičkové súboje a bojovnosť. Horšie je to s obratnosťou a koordiná-ciou vzhľadom na moju výšku. Momentálne hrávam prevažne na pozícii stopéra.

Kedy prišiel prestup do Žiliny?

Hrával som tam od kategórie žiakov U14. V Žiline som strávil bezmála štyri roky. MŠK spolupracuje s Námestovom, kde si ma vyhliadli. Musím povedať, že Žilina má určite najlepšiu akadémiu na Slovensku.

Nestarajú sa len o juniorské tímy, ale o hráčov ako jednotlivcov. Hráči majú zabezpečené všetko od ubytovania, školy, po stravu, a, samozrejme, tréningy s kvalitnými trénermi.

Kto je vaším športovým vzorom?

Určite Milan Škriniar, ktorý to zo Žiliny dotiahol až do Interu Miláno. Okrem neho ešte Holanďan Virgil Van Dijk. Hádam sa mi podarí raz dostať sa do jednej z TOP 5 svetových líg, tak ako im dvom.