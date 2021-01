Narodeniny oslávil podpisom zmluvy

Adam Brenkus ostáva aj ďalšie dva roky v MFK Ružomberok.

10. jan 2021 o 14:25 Tomáš Ferenčík

ISTEBNÉ. Presne v deň narodenín 8. januára dostal oravský futbalista Adam Brenkus pekný darček od svojho zamestnávateľa. S futbalovým klubom MFK Ružomberok predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky. „Som rád, že môžem pokračovať v

Ružomberku,“ hovorí 22-ročný rodák z Istebného pre klubovú stránku. „Bývam neďaleko, takže som v podstate doma. Mám blízko rodinu. Zvyčajne trávim narodeniny na sústredení. Situácia nám to teraz nedovolí, takže ich môžem konečne osláviť s tými najbližšími.“

Adam Brenkus strávil prevažnú časť mládežníckej kariéry v Ružomberku. Na dva roky si ako dorastenec odskočil do Trenčína, lebo klub spod Čebraťa vypadol do druhej ligy. „Ak by som ostal v druhej lige, moje štarty v reprezentácii by boli otázne. Tam som bol pod očami trénerov a po celý čas aj v národnom výbere.“

Oravský futbalista absolvoval premiéru v najvyššej slovenskej súťaži v drese Ružomberka proti Michalovciam 2. marca 2019. Debut si však predstavoval úplne inak. Už v 21. min musel predčasne striedať. „Pri rohu som dostal kolenom pod rebrá. Skúšal som to rozbehať, ale, bohužiaľ, sa mi ťažko dýchalo. Rovno som išiel do nemocnice. Zranenie našťastie nevyzerá vážne. Je to silno narazené.“