Slovenská pošta skrátila otváracie hodiny pre verejnosť

Dolnokubínska pošta od dnes až do 24. januára vybavuje klientov len do štvrtej popoludní.

8. jan 2021 o 17:00 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Ak chcete využiť služby Slovenskej pošty v budove na Aleji slobody v Dolnom Kubíne, musíte to stihnúť do 16.00 h. Od 8. až do 24. januára totiž z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu obmedzila otváracie hodiny pre verejnosť na čas od 8.00 h do 16.00 h. V sobotu majú zatvorené úplne.

Podobné opatrenia prijali vo väčšine pôšt, kde majú dvojzmennú prevádzku.

Pošta tiež zrušila doručovanie sobotné doručovanie tlače na celom Slovensku. Zároveň od novembra hádžu doporučené listy do schránky, výnimku sú tie s doručenkami, s cenou a niekoľkými ďalšími službami.