Oravské nemocnice začali dnes očkovať proti ochoreniu COVID-19

Vakcinačné dávky zatiaľ stačia len pre zamestnancov nemocníc, postupne sa ich počet navýši aj pre verejnosť.

7. jan 2021

DOLNÝ KUBÍN. „Dnes sa nám podaril ďalší krok v boji proti koronavírusu, otvorili sme vakcinačné centrá v Dolnooravskej aj Hornooravskej nemocnici,“ povedala Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý je zriaďovateľom štyroch nemocníc.

Prví sú zdravotníci

V dolnokubínskom zdravotníckom zariadení zriadili centrum v priestoroch Ambulantnej pohotovostnej služby pre deti. Dnes tam dostali dávku štyria zamestnanci. Prvou bola Beáta Dudášiková, primárka detského oddelenia, ktorá prišla priamo z oddelenia „Cítim sa dobre, môžem sa vrátiť do práce,“ povedala po povinnej 15 minútovej oddychovej dobe po očkovaní.

„Našim cieľom je, aby sme čím skôr zavakcinovali všetkých zamestnancov našich štyroch župných nemocníc, následne budeme pokračovať u ambulantných lekárov, ich zamestnancov a verejnosti podľa kľúča, ktorý stanovilo ministerstvo zdravotníctva,“ vysvetlila postup Pekarčíková. „Ministerstvo nastaví systém, uvidíme, koľko ľudí zvládneme za deň.“

V dolnokubínskej nemocnici prejavilo záujem o očkovanie 378 zamestnancov, toľko vakcín aj priviezli. „Je to viac ako polovica zamestnancov, ale niektorí túto možnosť teraz nevyužijú, lebo vírus už prekonali,“ povedala Pekarčíková.

Na otázku, či predtým musia podstúpiť testovanie povedala, že to nie je potrebné. „Podľa metodiky z ministerstva vnútra netreba robiť pred očkovaním testy na koronavírus, ale naši ľudia absolvujú testovanie aj tak pravidelne raz za týždeň.“

Očkujú aj v Trstenej

V nemocnici Trstenej dostalo dnes vakcínu už viac ako 40 zamestnancov. „Ide to rýchlo aj preto, lebo to nie je zložitá činnosť, personál to zvláda výborne,“ povedal riaditeľ Marian Tholt.

Z 560 zamestnancov ochorenie prekonalo 190, záujem o vakcínu prejavilo približne dvesto tých, ktorí si chcú chrániť týmto spôsobom svoje zdravie, ale aj zdravie kolegov, pacientov, rodiny, priateľov.

Silvia Pekarčíková na záver upozornila, že systém objednávania určuje ministerstvo. „Nemá zmysel, aby tu ľudia stáli a dožadovali sa očkovania. Nemáme pre nich dávku a každý, to ju dostane, musí byť zaregistrovaný a objednaný.“

Župná nemocnica v Liptovskom Mikuláši začala s očkovaním včera, čadčianska začne zajtra.