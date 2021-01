Štefan Svitko predviedol ďalšiu výbornú jazdu

Erik Vlčák prišiel do cieľa s viac ako hodinovou stratou.

6. jan 2021 o 14:30 TASR

Rijád Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko na stroji KTM obsadil vo štvrtej etape Rely Dakar 9. priečku a v celkovom hodnotení figuruje na trinástej pozícii. Stredajšiu etapu vyhral Španiel Joan Barreda Bort na Honde časom 2:46:50 h. Na čelo celkovej klasifikácie sa prepracoval Francúz Xavier de Soultrait na Husqvarne.

Barreda Bort zvládol 337 km dlhý špeciál na trase z Vadí ad Davásiru do Rijádu za 2:46:50 hodiny, druhý bol reprezentant Botswany Ross Branch na Yamahe s mankom 5:57 min a tretí finišoval Austrálčan Daniel Sanders na KTM (+6:09 min). Rodák zo Žaškova prišiel do cieľa so stratou osem minút a 46 sekúnd. De Soultrait vedie celkové poradie len o 15 sekúnd pred Barredom Bortom, tretí Argentínčan Kevin Benavides (Honda) stráca 3:24 minúty. Svitko má manko takmer trinásť minút.

Ďalší Oravčan Erik Vlčák obsadil v stredu 61. miesto s vyše hodinovou stratou a rovnaká pozícia mu patrí aj v celkovom poradí.

4. etapa: 1. Joan Barreda Bort (Šp./KTM) 2:46:50 h, 2. Ross Branch (Botswana/Yamaha) +5:57 min, 3. Daniel Sanders (Aus./KTM) +6:09, 4. Luciano Benavides (Arg./Husqvarna) +6:22, 5. Xavier de Soultrait (Fr./Husqvarna) +7:19, 6. Joaquim Rodrigues (Port./Hero) +7:21, .. 9. Štefan SVITKO (SR/KTM-Slovnaft Rally Team) +8:46, ... 61. Erik VLČÁK (SR/Slovnaft Rally Team) +1:07:51 h, 62. Martin BENKO (SR/Norwit Racing) +1:10:50

priebežné poradie: 1. De Soultrait 15:00:25 h, 2. Barreda Bort +15 s, 3. Kevin Benavides (Arg./Honda) +3:24, ... 13. SVITKO +12:49, ... 54. BENKO +4:57:40, 61. VLČÁK +5:47:28

