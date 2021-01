Na Orave ostali aj napriek zákazu niektoré kostoly otvorené

Minimálne v dvoch farnostiach nerešpektovali vyhlášku vydanú hlavným hygienikom, ktorá zatvorila kostoly na celom Slovensku.

1. jan 2021 o 18:03 Martin Pavelek

ORAVA. V Liesku sa dnes dopoludnia konala verejná omša aj napriek tomu, že kostoly majú byť pre verejné bohoslužby zatvorené. Z ukončenia omše v Liesku existuje video, na ktorom vidno desiatky ľudí, ako opúšťajú kostol, niektorí bez rúšok. Autor videa podal v tejto súvislosti podnet na políciu, aby prešetrila, prečo táto situácia nastala.

Rovnako sa konali verejné bohoslužby aj v Habovke. Omša bola naživo vysielaná cez miestnu televíziu.

Polícia vec prešetruje

„Žiadam o prešetrenie konania svätej omše dňa 1. 1. 2021 o 11:00 h v kostole v Liesku. Polícia mi uviedla, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne s riaditeľkou RNDr. Máriou Varmusovou vydal dna 1. 1. 2021, kedy je sviatok, výnimku na konanie omše. Na stránke www.ruvzdk.sk žiadna takáto výnimka nebola zverejnená,“ uverejnil autor tento status spolu s videom na facebooku. Pri našom telefonickom rozhovore potvrdil, že zábery pochádzajú z dnešného dopoludnia z Liesku.

Krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová potvrdila, že danú vec prešetruje. „Polícia v Trstenej eviduje v súčasnosti dve oznámenia, ktoré poukazujú na konanie svätej omše 1. januára v dopoludňajších hodinách. V predmetnej veci polícia vykonáva preverovanie. Uvedená skutočnosť bude oznámená aj na regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne.“

Tvrdia, že mali povolenie od hygieničky

Konanie omše v Liesku potvrdil aj tamojší správca farnosti Štefan Piták. Ako dôvod otvorenia kostola uviedol, že dostal od trstenského dekana Juraja Spuchľáka včera email, v ktorom mu oznámil, že sväté omše sú v okrese Tvrdošín povolené na dnes ráno.

"Cieľom bolo, okrem iného, oznámiť veriacim, že ďalšie omše sú zrušené.“

Kostol má kapacitu 960 miest, podľa farára prišlo necelých dvesto ľudí.

„Dodržali sme pritom protiepidemiologické opatrenia,“ dodáva kňaz z Liesku.

Keďže od dnešného rána od 5.00 h sú všetky kostoly na Slovensku zatvorené, spýtali sme sa dekana Spuchľáka, na základe čoho vydal takýto oznam.

„Biskup Ján Kuboš sa dohodol s regionálnou hygieničkou ešte pred zákazom od hlavného hygienika zo štvrtka večer. Konzultoval som to s biskupským úradom a dostal som pokyn, že dopoludnia omše môžu byť. Potom máme kostoly zatvoriť. Telefonicky som to oznámil správcom farností. Tam, kde som sa nedovolal, som poslal e-mail.“

Nikto vyhlášku nezrušil

Snažili sme sa získať stanovisko aj od biskupa Jána Kuboša, no zatiaľ sa nám to nepodarilo.

Stanovisko poskytla regionálna hygienička Mária Varmusová. „Keby som zákaz konania omší v kostoloch zrušila, tak musí vyjsť vyhláška v zbierke presne tak, ako vyšla, keď som ich zakázala. Nič také sme nevydali. Keby som také niečo dovolila, tak by som to musela zdôvodniť. Ale veď situácia sa zhoršuje a od dnes sú kostoly zatvorené celoslovensky.“

Priznala, že sa rozprávala s biskupom Kubošom.

„Povedala som mu aká je situácia. Ak si to nejako zle vysvetlil, tak za to nemôžem. Sme dospelí, každý musí niesť zodpovednosť za to, čo robí.“

Varmusová upozornila na to, že regionálni hygienici majú právo vyhlášku hlavného hygienika ešte pritvrdiť, ak si to situácia vyžaduje. To sa stalo 23. decembra, kedy Varmusová, okrem iného, zakázala konanie omší v kostoloch od Štedrého dňa. Podobne postupovali regionálni hygienici aj v iných okresoch, napríklad Liptovský Mikuláš, Nitra, Trenčín, Senica a ďalších, kde hrozivo stúpli čísla infikovaných vírusom COVID-19.

Je zarážajúce, že v období núdzového stavu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa ešte stále nájdu ľudia, ktorí majú ísť vzorom a dohliadať na dodržiavanie opatrení, ich porušujú.

Záverečné stanovisko k tomuto prípadu nakoniec zaujme RÚVZ v Dolnom Kubíne, ktoré má právo udeliť vinníkovi niekoľkotisícovú pokutu. Prípadov, kedy polícia či úrady postupovali tvrdo a nekompromisne, je zatiaľ veľmi málo. Možno aj preto sa neustále opakujú.

