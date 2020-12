Úspešní športovci prezradili tradície pred súťažou alebo zápasom

Medzi Oravčanmi prevláda dobrá hudba a spánok.

22. dec 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

Jozef Janotík má zaujímavú tradíciu pred vstupom do ringu. (Zdroj: archív športovca)

Úspešných športovcov z oravského regiónu, ktorí nám robia dobré meno aj vo svete, sme spýtali, aký rituál alebo tradíciu majú pred súťažou, pretekmi alebo zápasom.

Biatlonistka Mária Remeňová: Keď mám pár hodín do súťaže, zvyknem si oprieť nohy o stenu a počúvať v tejto polohe hudbu. Dobre sa tak odreagujem a nemyslím na preteky.

Volejbalista Matej Paták: V deň zápasu si vždy po raňajšom tréningu a obede ľahnem do postele a pospím si na chvíľu. To je jediná vec, ktorú vždy opakujem.

Bežec Martin Rusina: Mojím jediným rituálom je pripraviť si a hlavne vyčistiť bežecké tenisky. Vždy im venujem patričný čas deň pred pretekami.

Motokrosový pretekár Richard Šikyňa: Pred každými pretekmi si v hlave premietam trať, zákrutu po zákrute a premýšľam nad miestami, kde bude možné ostatných jazdcov predbiehať. Taktiež rád počúvam hudbu. Priamo na štarte, keď ostáva už iba jedna minúta, sa pomodlím krátku modlitbu, aby som sa nezranil a užil si preteky.

Triatlonista Mário Košút: Zaužívanú tradíciu nemám. Dávam si záležať hlavne na dobrej životospráve. Na raňajky a pred pretekmi zjem len niečo ľahké. Ale dôležité je, že po každej súťaži sa teším na vytúžené a zaslúžené pivo s kamošmi. Vždy len jedno, lebo viac ich narúša regeneráciu a s tým veci spojené.

Thajský boxer Jozef Janotík: Pred zápasom rád počúvam hudbu, takisto aj v šatni. Okrem slovenského repu musí hrať aj Karol Duchoň. Pod rukavicami mám na bandážach napísané mená mojich detičiek. Pred vstupom do ringu sa vždy prežehnám.

Hokejista Samuel Zahradník: Asi moja najväčšia tradícia pred zápasom je kvalitný spánok v noci, ale aj v samotný deň. Stále nosím na krku talizman, je to zlatá retiazka s krížikom.

Športovkyňa v pretláčaní rukou Barbora Bajčiová: Pred súťažou si vždy sama zapletám vrkoč. Neviem prečo, ale jednoducho to tak robím. Po každom vyhranom zápase sa pozriem do neba a venujem víťazstvo najlepšiemu kamarátovi, ktorý zomrel pred pár rokmi. On mi je vždy takým anjelom strážnym.

Futbalista Erik Jendrišek: Mám takú poverčivosť. Vždy, keď vyhráme zápas a mám v ten deň hodinky nejakej farby, tak si ich beriem aj na ďalšie stretnutie.

Cyklista Pavol Kramarčík: Pred súťažou sa snažím byť vždy čo najviac v pokoji. Väčšinou si púšťam hudbu, ktorá mi pomáha myslieť aj na iné veci. Ďalší predpretekový rituál je kvalitný strečing a joga, ktorá ma dokáže úplne uvoľniť.

