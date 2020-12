Sestry Fialkové potiahol výsledkovo hore, teraz má rovnakú úlohu v Poľsku

Martin Bajčičák na prvom kole Svetového pohára takmer nikoho nepoznal.

18. dec 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

ZÁKAMENNÉ, Martin Bajčičák nadväzuje na úspešnú športovú kariéru aj v trénerskom remesle.

Päťnásobný účastník zimných olympijských hier strávil posledné štyri sezóny pri biatlonistkách Paulíne a Ivone Fialkových. „Priniesol do našej prípravy iný pohľad, iný systém a odzrkadlilo sa to aj na výsledkoch. Som mu za to vďačná,“ povedala Paulína Fialková, keď sa dohodli na ukončení spolupráce.

Rodák zo Zákamenného sa rozhodol v apríli tohto roku prijať novú kariérnu výzvu. Stal sa hlavným trénerom poľského ženského reprezentačného družstva v behu na lyžiach.

Dlho ste uvažovali, či odísť, alebo ostať pri sestrách Fialkových?

Po sezóne som videl iba dve možnosti. Vymyslieť niečo nové, aby sa dievčatá ešte pohli dopredu, alebo prenechať miesto niekomu inému. Pôvodne som chcel s Fialkami ostať až do olympiády. Potom prišla ponuka z Poľska.

Vycítil som novú príležitosť, síce som vedel, že nebudeme siahať spočiatku na také výsledky ako pri Paulíne. V behu na lyžiach som pôsobil desiatky rokov. Je mi to bližšie a preto som sa tak rozhodol. Nebolo to jednoduché, ale zatiaľ som veľmi spokojný.