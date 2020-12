Výpoveď o nekonečnej nádeji ženy, ktorej syn desať rokov užíva drogy

Myslela si, že syn má zdravotný problém. Povedala mu, že ak sa necíti dobre, pôjdu k lekárovi, na čo jej odpovedal, že čo mu taký lekár pomôže. Dlho tej vete vôbec nerozumela.

31. dec 2020 o 9:15 Dorota Mikulášová

ORAVA. Drogovať je vraj ako nesprávne sa zamilovať. Človek na to myslí stále a keď sú spolu, je veľmi, naozaj veľmi šťastný. Čas plynie úplne pomaličky. A hoci hlava hovorí, že to nie je dobré, on aj tak pokračuje. „No a presne takýto je pervitín, je to hnoj,“ píše vo svojom liste Matej.

Aktuálne je v jednom z väzenských ústavov na Slovensku, kde si odpykáva trest za krádež. Tak ako do iných problémov, aj do väznice ho dostali drogy.

Nesprávne sa zamiloval

Matej začal drogovať, keď mal 13 rokov. „Bol som ešte malé decko,“ píše v liste. Nevedel vraj, kým chce byť, len k sebe priťahoval odjakživa čudných ľudí.

V deviatej triede na základnej škole vyskúšal trávu a s kamarátom Máriom pestovali na povale asi 14 rastlín. „Doteraz si pamätám, ako to jeho mama s vreskom vyhadzovala von oknom.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Kamarátova sestra žila v Prahe a s drogami už mala nejaké skúsenosti. „My sme si mysleli, že iba húli trávu, ale už vtedy mala veľké čierne oči, veľa rozprávala a niekedy úplne od veci.“ V tom čase spoznali aj Tomyho, ktorý chlapcom predával fet.

Súvisiaci článok Povedal si, že bude dílerom. Stal sa ním Čítajte

Prvé zmeny v správaní si na dovtedy bezproblémovom synovi začala všímať jeho mama Iveta približne v rovnakom čase, kedy s drogami začal. „Bol náladový a hocikedy vybuchol tak, až mi bolo do revu,“ hovorí. Pripisovala to však puberte.

Zlom nastal na strednej škole, Matej výrazne schudol a pod očami sa mu objavili tmavé kruhy. Prudké zmeny nálad pretrvávali, no pridružili sa už aj problémy v škole. Na hodinách zaspával a z niektorých predmetov prepadol.

Podľa príznakov si Iveta myslela, že syn má zdravotný problém. „Povedala som mu, že ak sa necíti dobre, pôjdeme k lekárovi, na čo mi odpovedal, že čo mu taký lekár pomôže.“ Dlho tej vete vôbec nerozumela.

V jeden večer však k Matejovi museli privolať sanitku. Bolo mu veľmi zle a začal vracať. Ošetrili ho s tým, že ak by problémy neustúpili, mali prísť do nemocnice.

Deň na to mal Matej absťák. „Teda, dnes už viem, čo to bolo.“ Na posedenie dokázal zjesť kvantum jedla a bol veľmi nervózny a agresívny. V jeho izbe však našla Iveta rozsypané lieky. „Myslela som si, že sú od bolesti a len ich veľa pojedol.“

Neskôr zašla aj za rodičmi jeho vtedajšej priateľky, no tí hneď pochopili, že Iveta o Matejových problémoch nevie. „Keď mi povedali, že môj syn droguje, zlomil sa mi svet.“