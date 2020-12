Po rokoch sme sa vrátili do školy. Bola online

Nachvíľku som sa stala opäť študentkou. V duchu tŕpnem, či sa ma niečo učiteľ neopýta.

19. dec 2020 o 9:50 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Zvoní mi budík. Je streda ráno, krátko po pol siedmej a ja musím vstať. Nechce sa mi. Tak ako mnohým ďalším, aj mne pandémia prevrátila život naruby, a tak som občas pracovala z domu, v pyžame, bez mejkapu aj účesu.

Žiaľ, tento údesný zjav si tentokrát dovoliť nemôžem, na pár hodín sa totiž dnes vrátim do školských lavíc.

Kráčajúc starou známou cestou na gymnázium v duchu polemizujem nad tým, ako veľmi dnešným študentom závidím. Hoci som počula svedectvá o tom, ako si deti v rámci vyučovania s vypnutou kamerou a mikrofónom umývajú zuby, cestujú autom alebo dokonca športujú, pohľad na moju sestru, ako kráča s maskou na tvári a vlasoch počúvať prednášku do vane, ma predsa len mierne zaskočí, nehovoriac o tom, ako vôbec písala test. To nemohla prísť táto pandémia skôr, aby zastihla aj mňa?

Z kaluže do blata

Chystám sa na svoju prvú online hodinu v živote. Môžem si vybrať medzi matematikou, informatikou alebo chémiou. Tvorca tejto neodolateľnej ponuky ma má zjavne veľmi rád, skočím teda skôr do kaluže alebo do blata?

Vezmem to zhurta a voľba padne na matematiku, ktorú som sa celé štyri roky učila naspamäť, čím sa, samozrejme, nezabudnem hneď v úvode pochváliť. „Výborne, to je najhoršie, čo môže žiak urobiť,“ povie mi učiteľ Rastislav Švába s úsmevom a už aj víta a máva prvákom do webkamery.

Je desať hodín a na celej škole práve začína tretia vyučovacia hodina. „Trvá vždy 40 minút a potom nasleduje 20-minútová prestávka.“ Od pondelka do piatka žiaci každý deň takto absolvujú päť hodín.

Kameru musia mať stále zapnutú, hoci niektorých musí učiteľ dodatočne napomenúť, aby sa ukázali. Skontroluje dochádzku a potom spoločne sumarizujú písomku aj učivo z predchádzajúcej hodiny. Témou tej dnešnej budú číselné množiny.

Učiteľ Rastislav Švába žiakom na monitore zdieľa obrazovku, ktorá vyzerá ako obyčajná zelená tabuľa v škole a učivo zapisuje perom, ktoré však píše ako krieda. Môže meniť farbu písma, alebo použiť akoby špongiu, ktorou všetko zmaže.

Napriek menším technickým problém je atmosféra na hodine príjemná a uvoľnená, učiteľ vysvetľuje látku a na jeho otázky žiaci odpovedajú, prípadne sa aj sami na niečo opýtajú. Podľa učiteľa je však komunikácia v online priestore slabšia. „Keď sa niečo spýtam, hovoria stále tí istí, v triede je to omnoho jednoduchšie.“

V duchu tŕpnem, či to s tým zapojením do vyučovacieho procesu nebudú myslieť v škole doslova a náhodou sa niečo neopýtajú aj mňa, čím by som sa razom preniesla do svojich školských rokov.