Oravskí záchranári dostali Srdce na dlani

Okrem hľadania nezvestných sa v tomto roku venovali hlavne boju proti koronavírusu.

20. dec 2020 o 9:52 Martin Pavelek

ORAVA. Oravský záchranný systém (OZS) založila v roku 2008 partia dobrovoľníkov, nadšencov, ktorí sa rozhodli bezplatne pomáhať tým, čo to potrebujú. Prioritnou činnosťou sa stalo vyhľadávanie nezvestných ľudí. Počas dlhoročnej bezplatnej činnosti sa zúčastnili viacerých pátracích akcií, pri ktorých spoločne s ostatnými našli viac ako 50 živých ľudí.

V tomto roku sa ich hlavnou činnosťou stal boj proti koronavírusu. Počas niekoľkých mesiacov dezinfikovali nemocnice, polikliniky, centrá sociálnych služieb, domovy dôchodcov, úrady práce, okresné úrady, kostoly, Oravský hrad, kláštor františkánov, Oravskú knižnicu, materské, základné aj stredné školy, obecné úrady, futbalový štadión, viac ako 30 odberových miest pri celoplošnom testovaní antigénovými testami.

Pracovali nielen na Orave, ale aj na Liptove, Kysuciach a Turci.

Najazdili pri tom tisíce kilometrov, minuli tisíce litrov dezinfekcie. Nepýtali za to ani jedno euro, všetko robili zadarmo, za vlastné peniaze, vo vlastnom voľnom čase.

Nominovala ich primátorka

Pomáhali aj obyvateľom Trstenej, pričom spolupracovali s mestským úradom a primátorkou Magdalénou Zmarzlákovou. Za túto činnosť nominovala OZS na ocenenie Srdce na dlani.

Fakty o OZS Oravský záchranný systém - 54 nájdených živých ľudí - 42 nájdených mŕtvych - 7 ľudí stále nezvestných - 85 členov - vybavenie: 31 štvorkoliek, 5 terénnych bugín, 7 snežných skútrov, 4 motorové člny, 12 terénnych áut, 3 terénne motorky, 2 nákladné autá na prevoz techniky

„Nezištne pomáhajú, sú ochotní prísť, kedykoľvek to ľudia potrebujú. A nielen v tejto dobe pri dezinfekcii, ale aj pri hľadaní nezvestných osôb. Veľmi ma potešilo, že Srdce na dlani získali. Zaslúžia si takéto zviditeľnenie, možno sa nimi budú inšpirovať aj ďalší.“

Ocenenie sa udeľuje 5. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov. O udelení ocenení v krajoch rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Vyberali z 287 nominácií. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň na ocenenie Dobrovoľník roka 2020.

Srdce patrí všetkým

„Sme radi, že si niekto všimol našu prácu, že si ju váži, určite to je veľké morálne ocenenie,“ povedal podpredseda OZS Igor Janckulík. „Naši členovia si to zaslúžia. Investovali nielen svoj voľný čas, ale aj nemalé vlastné peniaze do výstroja, vybavenia, techniky, teraz do ochranných pomôcok.“

Pri dezinfekcii najazdili viac ako desaťtisíc kilometrov, z toho pri plošnom testovaní 1246 kilometrov.

„Nezdá sa to, ale také vysoké číslo je preto, lebo sme v rámci bezpečnosti jazdili jeden, maximálne dvaja v jednom aute, aby sme čo najviac obmedzili možnosť prenosu ochorenia medzi nami a následne medzi ľudí, s ktorými sme prišli do kontaktu. Vstupovali sme do priestorov, kde sa pohybujú a žijú starí aj chorí ľudia. Riziko nákazy bolo a stále je vysoké. Preto poďakovanie patrí hlavne približne 25 najaktívnejším, ktorí dezinfekciu robia z vlastného presvedčenia. Srdce na dlani ale patrí aj ostatným, ktorí strávili pri hľadaní nezvestných tisíce hodín vo dne aj v noci neraz v ťažkom teréne aj na vode.“