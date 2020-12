Ľudia mohli behom pomôcť hendikepovaným deťom

Charitatívna akcia prebiehala od 15. novembra do 15. decembra.

16. dec 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

Zabehni to za nás je krásny projekt, ktorý musel chytiť každého zdravého človeka za srdce. Občianske združenie Z lásky k deťom zorganizovalo prvý raz virtuálny charitatívny beh, ktorým chcelo pomôcť hendikepovaným deťom na Orave, a to celým výťažkom z vyzbieraného štartovného. „Buďme vďační za zdravé nohy, že môžeme kráčať, behať a skákať,“ hovorí riaditeľka združenia Zuzana Polhorská. „Sú ľudia, ktorí to robiť nemôžu. Takto im chceme pomôcť zlepšiť ich kvalitu života.“

Výzva Zabehni to za nás prebiehala od 15. novembra do 15. decembra. Stačilo sa zaregistrovať, prispieť ľubovoľnou sumou a zabehnúť. Mohlo to byť von, doma, vo fitnescentre alebo len po schodoch. Žiadna súťaživosť, iba pre radosť a dobrý pocit. Zaregistrovaní ľudia sa automaticky zaradili tiež do súťaže o športové ceny. „Nečakali sme až taký záujem ľudí,“ hovorí Zuzana Polhorská. „Máme z toho veľkú radosť. Nevieme, či sú to bežci iba z Oravy alebo celého Slovenska. Pri registrácii sa nevypisovalo bydlisko.“

Pôvodne sa mala táto charitatívna akcia konať už v lete. Zaregistrovanie verejnej zbierky na ministerstve však trvalo dlhšie, ako sa predpokladalo. „Bežcom nevadí chladnejšie počasie. Preto sme to spustili aj v zimnejších mesiacoch. Ja osobne som to odbehla radšej na bežiacom páse v teple. Určite budeme organizovať aj ďalšie ročníky.“

Akciu podporila aj partia bežcov z Tvrdošína. „Beh máme radi a keď môžeme ešte aj pomôcť, je to dvojnásobná radosť. Veľmi radi sa vždy zapojíme do podobných projektov.“

Občianske neziskové združenie Z lásky k deťom sa venuje pomoci ľuďom prostredníctvom rôznych zbierok už piaty rok. Len nedávno získalo za svoju dobročinnosť ocenenie Srdce na dlani za Žilinský kraj.