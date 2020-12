Erik Jendrišek v Grécku skončil. Teší sa na Vianoce s rodinou

Elitný zakončovateľ zatiaľ svoju futbalovú budúcnosť nemá vyriešenú. Najradšej by však pôsobil blízko pri rodine.

15. dec 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Erik Jendrišek žiaril po príchode do Xanthi. Vo Volos FC sa mu už nedarilo podľa predstáv. (Zdroj: archív športovca)

Oravský futbalista Erik Jendrišek predčasne končí v gréckom klube Volos FC, kde prestúpil v lete 2019. S klubom sa dohodol na ukončení spolupráce. „Celý čas som bol bez rodiny a moje vyťaženie bolo minimálne. Zvolil som kratšiu cestu. Užijem si rodinu na Vianoce,“ povedal 34-ročný útočník.

V Grécku pôsobil od roku 2017, kam prišiel z poľskej Cracovie. Úspešné dve sezóny odohral najprv v Xanthi. V 53 zápasoch sa blysol 19 gólmi. V prvej sezóne sa zaradil na piate miesto v tabuľke kanonierov a dostal sa aj medzi sedem najlepších hráčov najvyššej gréckej ligy.

Bývalý slovenský reprezentant svoju ďalšiu futbalovú budúcnosť zatiaľ vyriešenú nemá. „Je to ešte čerstvé. Chcel by som hrať niekde čo najbližšie k rodine. Ako to dopadne, neviem.“

Rodák z Dlhej nad Oravou pôsobil na Slovensku v Ružomberku a v Trnave. V Nemecku si zahral za Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04 Gelsenkirchen, SC Freiburg a Energie Cottbus.

V drese slovenskej reprezentácie si zahral aj na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike, na ktoré sa naši futbalisti prebojovali zatiaľ jedinýkrát v ére samostatnosti.