Mikuláš roznášal balíčky, neskôr mal pozitívny test na COVID-19

Počas včerajšej kontroly našli policajti v Tvrdošíne v reštaurácii viac ako 30 oslavujúcich. Majiteľovi hrozí päťtisícová pokuta.

12. dec 2020 o 18:09 Martin Pavelek

ORAVA. V Hornej Lehote na Orave mali tento rok netradičného Mikuláša. V záujme ochrany zdravia a boju proti pandémii koronavírusu nesústredili deti a rodičov na jedno miesto. Mikuláš so svojou družinou chodil po rodinných domoch a rozdával darčeky nielen deťom, ale aj dôchodcom.

Nemilé prekvapenie

Po vydarenej akcii si partia išla údajne sadnúť a občerstviť sa do krčmy. Predstaviteľ Mikuláša išiel o päť dní na test na COVID-19, výsledok ho nepotešil, bol pozitívny.

Testy potom absolvovali ďalší ľudia, až ôsmim testy potvrdili rovnaký výsledok, minimálne jeden bol s Mikulášom v spomínanej krčme. Nikto netuší, či bol muž v červenom obleku s bielou bradou infikovaný a infekčný už v čase rozdávania darčekov, alebo ochorel až potom.

V dedine žije približne 550 obyvateľov. Kvôli vyšším číslam absolvovali v októbri a novembri až štyri kolá plošného testovania, pri poslednom odhalili jedného pozitívneho, no ten nebol občan Hornej Lehoty.

Starosta Jozef Mäsiar potvrdil informáciu o zvyšujúcom sa počte infikovaných, no kto presne toto ochorenie má, presne nevie. „Nikto nám, obecnému úradu, ani mne ako starostovi, oficiálne neoznámil takúto vec. Raz za týždeň dostávam hlásenie od hygienikov len o počte infikovaných, mená ani adresy nám neposkytnú. Dozvedáme sa to len z rečí ľudí.“

V reštaurácii oslavovali desiatky ľudí

O tom, že niektorí ľudia sú nezodpovední, svedčí včerajší prípad z Tvrdošína. V jednej reštaurácii na námestí sa konala oslava narodenín, prišlo viac ako tridsať hostí. Na dvere im zaklopala policajná hliadka aj s pracovníčkou regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

„Pracovníčka, ktorá bola na kontrole, mi potvrdila, že majiteľ sa nesprával slušne,“ povedala riaditeľka RÚVZ Dolný Kubín Mária Varmusová. „Pre takéto prípady robíme kontroly prevádzok s policajtmi, pretože agresivita zákazníkov, čašníkov a majiteľov sa stupňuje.“

Krajský policajný hovorca Radko Moravčík potvrdil, že v piatok od 19.00 h do 23.00 h do všetkých troch oravských okresov, Dolnokubínskeho, Tvrdošínskeho a Námestovského, vyrazili na kontroly štyri kombinované hliadky. „Porušenie nariadenia zistili len v tejto jednej reštaurácii. Vec riešia hygienici.“

Mária Varmusová vysvetlila, čo previnilcov čaká. „Na základe protestov gastro prevádzok, ktoré obnovili svoje služby a porušujú pritom nariadenia vlády, Ústredného krízového štábu a hlavného hygienika, sme dostali prípis, ktorý nariaďuje dávať exemplárne sankcie. Čašníci dostanú 100-eurovú pokutu, majiteľ prevádzky môže až päťtisícovú.“

Nikto nie je nesmrteľný

Riaditeľka upozornila na závažný fakt súvisiaci s turistickou sezónou. „Všetky chaty v Roháčoch a okolí sú na sviatky obsadené. Nebudú v nich Oravci, ale ľudia z Bratislavy a iných okresov, kde teraz šírenie covidu naberá na intenzite.“

Poukázala na to, že aj keď je teraz Orava svojou nízkou zamorenosťou dávaná za vzor, môže sa to rýchlo zmeniť. Človek, ktorý prekonal COVID-19, má v tele protilátky chrániace ho pred týmto ochorením len 90 dní. „Čas sa kráti, a obávam sa, že na Oravu príde tretia vlna pandémie vo februári či marci. Ľudia si neuvedomujú, že nie je doba na zábavu, myslia si o sebe, že sú nesmrteľní. Čiastočne pomôcť by mohlo očkovanie.“