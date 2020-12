Až v aute zistil, že vyhral

Aj v súčasnej dobe sa dá pretekať. V Čachticiach súťažili tri stovky bežcov.

10. dec 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

Aj v súčasnej dobe sa dá zorganizovať športové podujatie. Recept ukázali na horskom behu Bathory cross v Čachticiach, ktorého sa zúčastnil aj dolnokubínsky triatlonista Michal Holub. „Štartovalo sa formou intervalových štartov po 6 pretekároch každú minútu. Tento štart sa bežne využíval už v minulosti pred pandémiou COVID-19.“

Ostalo trošku síl a chuti

Ak by bol klasický športový rok, Michal Holub by s veľkou pravdepodobnosťou preteky v Čachticiach neabsolvoval. Vrcholom sezóny mali byť pre neho októbrové majstrovstvá sveta na Havaji. „Sezóna 2020 bola pre pandémiu trošku chudobnejšia na triatlonové preteky. Ostalo mi trochu sily a chuti, ktoré som investoval práve do týchto pretekov v Čachticiach.“