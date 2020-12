V Mútnom na Orave chcú školu otvoriť v pondelok

V dedine pod Pilskom dnes testujú žiakov druhého stupňa, ich rodičov a zamestnancov školy. Chcú splniť premiérovu podmienku na ich návrat do školy

5. dec 2020 o 16:11 Martin Pavelek

MÚTNE. "Vážení rodičia, v spolupráci s obecným úradom sme prijali výzvu na návrat detí do škôl. Ten je však podmienený otestovaním zamestnancov školy, žiakov 5. až 9. ročníka a ich rodičov (aspoň jedného z nich, ideálne však oboch, vzhľadom na závažnosť situácie a bezpečnosť zamestnancov školy). Testovanie sa uskutoční už túto sobotu, 5. decembra, v priestoroch tribúny pri futbalovom ihrisku v Mútniku v čase od 8.00 h do 18.00 h. Vráťme spolu deti do školy. Vopred ďakujeme za vašu ochotu a veľmi sa na žiakov tešíme.“

Takýto oznam uverejnila základná škola na svojej stránke, informovala aj rodičov, aby sa prišli dať otestovať.

Zdá sa, že väčšina výzvu berie vážne. O tretej popoludní už pretestovali antigénnymi testami viac ako tristo žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Zatiaľ nebol nikto pozitívny. Celkovo by ich malo absolvovať 204 žiakov, približne 130 rodičov a 50 zamestnancov.

„Verím, že v pondelok otvoríme aj triedy druhého stupňa, pretože vidím veľký záujem o návrat do školy nielen zo strany pedagógov, ale aj samotných žiakov a ich rodičov,“ povedal starosta Marián Murín.

Mútňania dostali testy od štátu, odberový tím zabezpečili domáci obyvatelia. Pracuje v ňom Aďka Vojtasová, lekárka rýchlej zdravotníckej služby. "Pred celoplošným testovaním sme mali so sanitkou za deň aj šesť výjazdov k pacientom s ochorením COVID-19. Teraz za posledné tri dni iba jeden. Aj to je dôkaz, že celoplošné testovanie malo význam."

Možnosť vrátiť sa do školy uvítal aj šiestak Jozef Strakuliak. „Doma sa mi určí horšie ako v škole. A teším sa aj na spolužiakov."

Na testovanie prišiel s mamou. „Veľmi nám pomôže, ak sa bude opäť vzdelávať normálne v škole. Už mu nedokážeme pomáhať tak, ako by potreboval, pretože má už aj odborné predmety a učia sa veci, ktoré nevieme. Na školu sa všetci naozaj tešíme."