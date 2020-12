Orava je v boji s koronavírusom teraz vzorom

Imunita na COVID-19 po vyliečení vydrží len tri mesiace, narastajú obavy z tretej vlny.

4. dec 2020 o 14:55 Martin Pavelek

ORAVA. Ešte pred niekoľkými týždňami bola Orava najzamorenejším regiónom Slovenska, teraz patrí medzi tie s najmenším výskytom COVID-19. V stredu 2. decembra dokonca všetky tri okresy, Dolnokubínsky, Tvrdošínsky aj Námestovský, ako jediné na celom Slovensku, nezaznamenali ani jeden nový prípad koronavírusu.

Regionálna hygienička Mária Varmusová čísla mierne upravila. „V stredu sme mali v okrese Dolný Kubín dva pozitívne prípady, ale išlo už o druhý test. V okrese Tvrdošín boli tiež dvaja pozitívni, tí ale podstúpili už tretí, respektíve štvrtý test. V Námestovskom okrese boli z piatich pozitívne testovaných len dva nové prípady.“ Nepresnosť v číslach môže byť zapríčinená meškaním zápisu aktuálnych dát.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nízke čísla zaznamenávajú v najsevernejšom regióne už niekoľko dní. Za štvrtok bolo v Dolnom Kubíne šesť pozitívnych, v Námestove päť, v Tvrdošíne dvaja.

Tí, čo sa vysmievali, teraz trpia

Všimol si to aj Milan Kulkovský, lekár Považskobystrickej nemocnice. Práve tento región sa teraz dostal do situácie, v ktorej bola Orava nedávno. Na Facebooku opísal dôvody.

Súvisiaci článok Celoplošné testovanie: Podrobné výsledky z obcí a miest na Orave Čítajte

„Nie je to tak dávno, čo sme vtipkovali na úkor Oravy pre jej zamorenie koronavírusom po tom, čo sa mnohí jej občania nesprávali práve najzodpovednejšie. Kritika zvyšku Slovenska pomohla a dnes idú oravské okresy ostatným príkladom. Štafetu úspešne prebrali okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Kým sedemdňová incidencia, počet infikovaných na stotisíc obyvateľov, v okrese Tvrdošín je 55, v Námestove 40 a Dolnom Kubíne 38, v Považskej Bystrici je to 467, Ilave 471 a Púchove 518."

Keďže Kulkovský pracuje v Považskobystrickej nemocnici, nečuduje sa tomu. "Ulice týchto miest aj okolitých obcí sú plné hrdinov bez rúšok, krčmové terasy sú preplnené, aj keď štamgastom cencúle siahajú z nosa až po kolená. Sú tu veľké firmy, v ktorých zamestnanci nemali práve pozitívny vzťah k osobnej ochrane a rúško nad nosom bolo symbolom strachoprdov. Napriek zhoršujúcej sa situácii, množstve hospitalizovaných Covid pacientov aj desiatok obetí, ktorí v nemocnici zomreli na Covid, nie s Covidom, sa ma našinci pýtajú, či ten Covid naozaj existuje."

Ako lekár, ktorý videl už niekoľko mŕtvych bojovníkov s Covidom, a ako človek, ktorý s koronavírusom aj aktuálne sám bojuje, môže zodpovedne povedať, že nie je len fiktívnou hrozbou. "Pri pohľade na mapu Slovenska sa za náš región hanbím. Najhoršie je to, že následkami nezodpovednosti jednotlivcov trpí celá komunita. Nemocnica je preťažená, pre nápor Covid pozitívnych pacientov, pre množstvo nakazeného personálu pracuje zvyšok kolegov vo veľmi náročných podmienkach.“

Slabiny premorenosti

Mária Varmusová, riaditeľka RÚVZ v Dolnom Kubíne, priblížila niektoré dôvody vývoja na Orave. „Stav je výsledkom aktívneho dohľadávania a testovania kontaktov pozitívnych aj suspektných ľudí. Vysoké čísla zo septembra a októbra pravdepodobne zapríčinili, že vírus sa dostal ku viacerým ľuďom, ktorí sa infikovali, ale nemali príznaky, prípadne ochorenie malo ľahký priebeh. Antigénne testy tiež neodhalili všetkých. Zabrali aj obmedzujúce opatrenia, ľudia sa menej stretávajú. Oravci sú už premorení, takže vírus má menšiu šancu nájsť hostiteľa.“

Súvisiaci článok Tu sú výsledky testovania v desiatich oravských obciach Čítajte

Zároveň ale upozornila na slabiny premorenosti, o ktorej mnohí tvrdia, že je to vhodná cesta, ako vírus poraziť. „Tí, čo ochorenie prekonali, získali protilátky na deväťdesiat dní. Potom už chránení nie sú. Na Orave už máme dva prípady reinfekcie. Teda na jeseň ochorel druhý raz ten, kto mal COVID-19 na jar. Takže tu máme približne štvormesačné cykly, ktoré sa budú opakovať. Pomôcť by mohlo očkovanie. Môžeme preto predpokladať, že po skončení imunity tých nakazených na jeseň, nás čaká tretia vlna pandémie. Odhadujem to na február.“

Pre všetkých by mali byť mementom počty obetí koronavírusu. Na Slovensku bolo PCR testami pozitívne testovaných ku 3. decembru 113 392 ľudí, pričom 957 zomrelo na pľúcnu formu COVID-19, čo je 0,84 percent.

Súvisiaci článok Stretla sa partia svätcov, napriek opatreniam Čítajte

Na Orave malo pozitívne PCR testy 5257 obyvateľov, čo pri prepočítaní na 0,84 percent predstavuje 44 mŕtvych. To je výpočet priemerný, skutočnosť sa môže líšiť, ale nemala by sa podstatne. Teda premorenosť Oravy stála život 44 Oravcov. A situácia sa môže zopakovať o tri, štyri mesiace, keď vyliečení stratia voči koronavírusu ochranu.

Porovnanie so Švédskom a Českou republikou

Pre tých, ktorí hlásajú využitie premorenosti obyvateľstva by mali byť mementom počty obetí. Častým vzorom je Švédsko, ktoré má 10,3 milióna obyvateľov, teda približne dvojnásobok ako má Slovensko.

Švédi nezaviedli tvrdé opatrenia a 16. novembra evidovali 6164 obetí, čo je desaťnásobne viac ako malo v tej dobe Slovensko. Pri prepočte na počet obyvateľov, pri švédskej ceste by u nás ochoreniu podľahlo približne 3100 ľudí, teda päťnásobok oproti realite.

Zle sa situácia vyvíja aj u našich susedov za riekou Morava. Tam ale nastal prudký nárast ochorení po nezachytení nástupu druhej vlny pandémie.

„Pokiaľ nám ale niekto dáva za vzor Švédsko, ktoré má rovnaký počet obyvateľov ako Česká republika, tak by som rád uviedol, že Švédsko šlo cestou promorenia, čo vyústilo v to, že tam zomrelo celkovo 5865 ľudí s covidem. Jedenásťkrát viac než u nás,“ argumentoval český premiér Babiš v prejave k občanom 21. septembra. Stačili dva mesiace a Česi Švédov predbehli, 16. novembra evidovali 6208 úmrtí na COVID-19.

Súvisiaci článok