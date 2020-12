Mladá vodička tvrdí, že policajt jej nadával

Správanie hliadky mestskej polície po dopravnej nehode vyvoláva pochybnosti.

2. dec 2020 o 15:18 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Počas výkonu služby do auta mestskej polície narazila 18-ročná vodička na Škode Octávia. Za volantom sedela A. H, vedľa nej bol L.T.

Účastníci alkohol pred jazdou nepili, polícia odhadla škodu na približne päťtisíc eur. Mestský policajt s kolegyňou ostali práceneschopní.

Status na facebooku

Prípad má ale ešte dohru. Na facebooku sa objavil príspevok od Miloša Duraja, ktorý kritizuje postup mestskej polície. „Posádku auta mestskej polície zaujímali viac pokrčené plechy ako posádka auta, s ktorým došlo ku kontaktu.

"P. S. pre pána a pani službukonajúcich. Sú to iba plechy, to sa dá opraviť. Pár týždňov bez auta sa dá vydržať, prechádzka ešte nikomu neublížila, či? A to, ako krásne ste oslovovali mladú slečnu, nejdem ani písať, také slová nepoužívam. Dúfam, že sa to k vám dostane a trošku sa aj s kolegyňou zamyslite nad sebou a svojím správaním.“

Jeho status sa nedostal len k účastníkom nehody, ale aj ich šéfovi a do našej redakcie. Zisťovali sme, čo sa stalo.

Informácie poskytol náčelník Dušan Medzihradský. „Po nehode vystúpila policajtka s policajtom zo služobného auta Hyundai Tucson a vodičky Škody so spolujazdkyňou sa opýtali, či sú v poriadku. Po odpovedi, že im nič nie je, sa začali venovať autu.“

Na miesto prišiel aj náčelník a povedal, že policajtka bola v šoku, na vodičku zvýšila hlas, pýtala sa jej, čo robila v strede cesty. „Ale žiadne vulgarizmy nepoužila. Obidvaja išli na ošetrenie a skončili ako práceneschopní.“

Podľa mestských policajtov išla vodička, ktorá dopravnú nehodu spôsobila, určite rýchlejšie ako povolených 50 kilometrov za hodinu.

Durajov príspevok spustil vlnu kritiky na mestskú políciu. Niektorí diskutujúci určite presiahli hranicu slušnosti.