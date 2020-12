Peter Sopúch o Petržalke: Krásne dva roky, vždy mám zimomriavky

Stal sa dvakrát majstrom Slovenska, i keď do Ružomberka nechcel ísť.

1. dec 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Dolný Kubín alebo Oravská Poruba. Peter Sopúch musel riešiť pred novou sezónou veľmi ťažkú dilemu. „Bolo veľmi náročné sa rozhodnúť medzi týmito dvoma klubmi,“ hovorí 27-ročný stopér. „Chcel som dodržať slovo, ktoré som dal trénerovi Pavlovi Bačovi. Povedal som, ak sa vrátim z Bratislavy, prídem pomôcť Dolnému Kubínu. Samozrejme, nevylučujem návrat ani do Oravskej Poruby, ale momentálne nie.“

Petržalka stále dýcha futbalovou históriou

Posledné dve sezóny obliekal oravský futbalista dres FC Petržalka, ktorá v súčasnosti pôsobí v druhej najvyššej slovenskej súťaži. „Bol to asi môj najvyšší vrchol vo futbale, aký som zatiaľ dosiahol. Človek nemôže uveriť, aké to boli krásne dva roky. Ľudia v Petržalke žijú pre futbal. Na každom domácom zápase bola každá sedačka obsadená a diváci nás hnali dopredu. Človek má až zimomriavky, keď si na to spomína. Preto môžem len povedať veľké ďakujem Petržalke, že ma prijala za svojho, i keď som z iného kraja.“