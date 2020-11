Nakreslite nám Vianoce, tešíme sa na vaše dielka

Tešíme sa na každé dielko – malé i veľké, maľbu, kresbu, písané, vyrobené z hocičoho.

29. nov 2020 o 7:49 Lýdia Vojtaššáková

Milé deti, nakreslite nám pekný vianočný motív, zhotovte symbol, namaľujte atmosféru tohto najkrajšieho sviatku roka. Ak sa chcete prejaviť radšej perom, opíšte svoj silný zážitok, príkladný čin kamaráta, či to, čo vás tohto roku veľmi oslovilo.

Tešíme sa aj na vaše básničky, riekanky či originálnu vianočnú výzdobu.

Určite vás poteší, rovnako ako nás, keď svojou tvorbou budete môcť potešiť srdcia čitateľov a pred Vianocami aj prostredníctvom týždenníka MY navodiť v tisíckach rodín tú najkrajšiu atmosféru.

Najlepšie práce odmeníme a zverejníme vo vianočnom dvojčísle týždenníka MY, ktoré vyjde 14. decembra.

Uzávierka súťaže je v piatok 4. decembra.

Svoju vianočnú tvorbu posielajte na adresu: Redakcia MY Oravské noviny; Tro-jičné námestie 191; 027 44 Tvrdošín, MY Liptovské noviny, Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo doneste do našich redakcií. Ak viete z dielka urobiť kvalitnú fotografiu, môžete ju poslať na e-mail: lydia.vojtassakova@petitpress.sk, do predmetu uveďte Nakreslite nám Vianoce.

Nezabudnite prácu označiť menom, priezviskom, vekom a bydliskom autora.