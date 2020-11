Stretla sa partia svätcov, napriek opatreniam

Ako dlho budú pokope, zatiaľ nevedia.

30. nov 2020 o 7:05 Lýdia Vojtaššáková

Sochy patrónov rímsko-katolíckych kostolov, ktoré vytesali kamenári na jubilejnom 15. ročníku plenéra Návraty k bielopotockému kameňu. (zdroj: OcÚ Oravský Biely Potok)

Milá partia sa aj napriek zákazu vychádzania či zhromažďovania stretla v strede novembra pred kostolom v Oravskom Bielom Potoku. Jeho patrón, sv. Štefan, prvý uhorský kráľ, mal okolo seba kolegov z okolitých farností. Z partie chýbal iba archanjel Michal. Ponáhľal sa do Liesku, tam je jeho nové miesto, je patrónom tamojšieho kostola.

Súvisiaci článok V dedine s kamenárskou tradíciou tesali sochy svätcov Čítajte

Ako dlho budú pokope, zatiaľ nevedia. „Sochy patrónov rímsko-katolíckych kostolov, ktoré vytesali kamenári na jubilejnom 15. ročníku medzinárodného plenéra Návraty k bielopotockému kameňu, by nemali ostať v Oravskom Bielom Potoku dlho, plánujeme ich ponúknuť obciam a mestám, ktoré títo svätci opatrujú,“ povedal už pri tvorbe pieskovcových diel starosta Jozef Hamaň.

Pomerne blízko to bude mať pustovník a opát sv. Vendelín, cestou do Zuberca môže zároveň odprevadiť do Habovky Sedembolestnú Pannu Máriu.

Sv. Gál sa teší do Nižnej, Svätá Trojica do Tvrdošína. Vierozvestcovia sv. Cyril a Metod by mali nájsť svoje miesto v Brezovici pri svojom kostole.

Na svojho patróna sa môžu pripraviť aj v Čimhovej, zberá sa tam sv. Imrich Uhorský. No a do Trstenej sa teší sv. Martin.

Neprehliadnite Nakreslite nám Vianoce, tešíme sa na vaše dielka Čítajte

Prečítajte si tiež Oravci skrotili vodné sily Studeného potoka Čítajte