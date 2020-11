Kedysi, keď muž bil svoju ženu, vedela o tom celá dedina. A dnes?

Kedysi, keď muž bil svoju ženu, vedela o tom celá dedina. Chlapi ho v krčme za to zmlátili a chvíľu bol pokoj. Násilie je v spoločnosti odjakživa, nie rovnako sa však jednotlivé generácie s násilím pasujú.

25. nov 2020 o 21:00 Lýdia Vojtaššáková

ORAVA. Dve hodiny v noci, polícia práve odviedla z domu páchateľa. Rozbitý nábytok, uplakané deti. Zbitá žena môže len tŕpnuť, kedy sa vráti späť.

Služba pre obete

„My, policajti, sa venujeme najmä páchateľom,“ hovorí policajný preventista Tibor Šándor. „Ale treba sa venovať aj obetiam. Práve z tohto dôvodu zriadilo ministerstvo vnútra v jednotlivých krajoch informačné kancelárie pre obete trestných činov.“

“ Ak sú svedkami násilia deti, môže sa stať, aj sa stáva, že budú v násilí pokračovať. „ TIBOR ŠÁNDOR

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra, v spolupráci s jednotlivými partnermi. Kancelárie riešia celú škálu rôznorodej trestnej činnosti. Na ich služby sa môžu obrátiť obete majetkovej a ekonomickej kriminality, ale aj násilných trestných činov.

Pre Žilinský kraj sídli pomoc na Okresnom úrade v Žiline, na Ulici Janka Kráľa, zavolať je možné na čísla 041/511 7425 alebo 0908 794 827. Poradia.

Prevenciou je nemlčať

Ako je možné domácemu násiliu predísť? „Nemlčať, hovoriť o ňom, zdôveriť sa niekomu, kto môže pomôcť,“ tvrdí Šándor.

Podľa neho najhoršie na týraní blízkej a zverenej osoby je to, že sa deje skryte, doma, za zatvorenými dverami. Polícia sa o nej dozvie väčšinou až vtedy, keď ju oznámi samotná obeť. „A to je už neskoro. Sporadicky máme oznámenie od susedov, pedagógov alebo psychológov.“

Za trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby môže ísť páchateľ za mreže na tri roky až doživotie. Polícia však začína konať až vtedy, keď dostane oznámenie, hoci aj anonymné, hoci aj na núdzové číslo 158.

Násilie sa opakuje

Násilie páchané na ženách je celosvetový problém, aj preto Organizácia spojených národov ustanovila 25. november za Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného voči ženám.

V mnohých krajinách sa od roku 2001 v tento deň začínajú intenzívne 16-dňové verejné kampane proti násiliu na ženách, ktoré trvajú zvyčajne do 10. decembra – Medzinárodného dňa ľudských práv.

Tibor Šándor, preventista OR PZ v Dolnom Kubíne, na jednej z prednášok v školách. (zdroj: archív TŠ)

Polícia sa aj pri tejto príležitosti začala venovať nielen páchateľom, ale aj obetiam.

Keď hovoríme o domácom násilí, týranie sa týka ľudí v príbuzenstve, partnerov, aj bývalých, tiež osvojených alebo zverených do starostlivosti, ľudí, ktorí s páchateľom žijú, alebo žili v spoločnej domácnosti. „Môže ísť o bitie, ale aj vydieranie, obmedzovanie, vyhrážanie, ponižovanie, vyvolávanie strachu, proste všetko, čo spôsobuje obeti fyzické alebo psychické utrpenie,“ približuje Šándor. „Jeho špecifickosťou je, že sa opakuje. Najčastejšie sa ho dopúšťajú muži na ženách, rodičia na deťoch, ale aj naopak.“

Polícia sa snaží domácemu násiliu predchádzať, lebo ak sú jeho svedkami deti, zažívajú tú atmosféru a v dospelosti ju môžu prenášať ďalej.

Násilie ako samozrejmosť

Dnešná spoločnosť akoby násilie tolerovala. Väčšina mu ustupuje, berie ho ako samozrejmosť. Ak sa niekto voči násiliu postaví, rýchlo mu môže prischnúť nálepka nenormálny.

To je aj podľa Tibora Šándora nebezpečné. „Ak niečo povolíme raz, druhý raz to nezachránime,“ hovorí. „Čoraz viac ľudí všetko rieši násilím, ak niektoré veci nedosiahnu, siahajú po legislatíve. Násilie nás obklopuje, a to nielen vo filmoch, reklamách či na sociálnych sieťach, ale čoraz viac aj v uliciach. Dostáva sa aj k deťom, a my ani nevnímame, že aj dieťaťom vydupaný mobil môže byť zárodkom násilia v jeho budúcom živote.“

Koho sa to týka

Pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenia násilia na ženách polícia vyzýva ľudí, aby nemlčali, ak sa v susedstve niečo deje. Nezhody môžu totiž končiť až vraždou alebo samovraždou. „Ak sa obeť domáceho násilia rozhodne zavolať políciu v kritickej chvíli, alebo po nej ide k lekárovi, je dôležité, aby ostalo čo najviac stôp, na základe ktorých je možné páchateľa odsúdiť,“ upozorňuje Tibor Šándor. „Nedostatok dôkazov hrá v prospech páchateľa.“

Polícia odporúča riešiť situáciu skôr. „Opakujem, najlepšou prevenciou je zdôverenie sa, rozprávanie o probléme. Netreba strácať čas.“

Ak už polícia príde prešetrovať incident, môže násilníka priamo vykázať zo spoločného obydlia a zakázať mu priblíženie sa k obeti na desať dní. To je čas, kedy si môže obeť nájsť právnika, bývanie a poradiť sa s odborníkmi, čo ďalej.

„Áno, možno sa obeť hanbí priznať svoju situáciu, ale to treba prekonať,“ uzatvára policajný preventista. „Ak budeme všetci zlo tolerovať a hovoriť, že mňa sa to netýka, bude násilie prekvitať a bude sa mu medzi nami dariť.“