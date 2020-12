Pretekárovi offroadu plány narušili opletačky so zákonom aj pandémia

Pri terénnych autách Ľubomír vyrastal a už z nich nevyrástol.

6. dec 2020 o 7:05 Dorota Mikulášová

BABÍN. Auto-moto záľubu má Ľubomír Kurnota v krvi, venoval sa tomu brat aj bratranci. „Pri terénnych vozidlách som vyrastal a ani som z toho už vlastne nevyrástol,“ smeje sa.

Jazdí aj súťažne a spolu s priateľmi z klubu Orava Offroad organizuje aj rovnomenné preteky. V úspechoch chcel pokračovať, no plány mu narušili opletačky so zákonom aj pandémia.

Začiatky offroadu

Doma vraj bolo vždy na čom jazdiť. Začínal s motorkou pionier, neskôr brat kúpil simsona a crossu. Potom prišli na rad autá. „Spolu s kamarátom Jozefom Fuckulákom sme začali prerábať starú škodovku na buginu,“ spomína Ľubomír.

Z auta si nechali len to, čo potrebovali a zvyšok odniesli do šrotu, pozháňali železo a všetko dokopy poskladali tak, aby bola bugina plne funkčná. A naozaj bola. „Mal som však sen vlastniť aj terénne auto samurai. Kúpil som si ho v roku 2013.“

V tom čase spoznal kamaráta Alexandra Orčíka, ktorý dostal offroad na Orave viac do povedomia. „On bol ten, kto čítal poľské fóra a študoval, čo všetko sa dá s autami urobiť a kam sa dajú posunúť.“ Alexander tak chodil pomáhať prerábať autá do garáže nielen Ľubovi, ale aj všetkým ostatným, ktorí vtedy vlastnili terénne vozidlá. „Nebyť jeho, neviem, kde by sme teraz všetci boli.“

Svoje prvé upravené auto Ľubo predal a kúpil si ďalšie. „Nestačilo mi a chcel som niečo lepšie, tak som ho celé prestaval úplne nanovo.“

Skupinka nadšencov silných vozidiel postupne rástla a na prejazdoch sa stretávali oveľa častejšie. Vytvorili si teda facebookovú skupinu Orava Offroad Klub, kde si vymieňali rady alebo informácie k ďalším prejazdom. Vtedy to nikomu nevadilo? „Naopak, skôr nás chválili, aké máme autá či terén alebo ako dobre jazdíme,“ hovorí Ľubo.