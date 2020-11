Skončil piaty a ani nevedel, aké preteky patria do kalendára

Milovník horských behov urobil v roku 2020 veľký športový progres. Dostavili sa aj výborné výsledky.

28. nov 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Michal Tuka z Nižnej sa ocitol sa v spoločnosti tých najlepších. Slovenská skyrunningová organizácia zverejnila konečný rebríček sezóny 2020.

Do kalendára sa združujú len bežecké preteky na horských tratiach, ktorých kumulované prevýšenie presahuje 2-tisíc metrov. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa tento rok počítalo šesť podujatí. Rodák z Oravy predviedol životný výsledok hlavne na Tatranskej šelme Vertikal, ktorá je najnáročnejší beh na Slovensku a v strednej Európe. Finišoval na úžasnom 11. mieste, a to pred podujatím bojoval so zápalom okostice. „Bežať v takom prostredí je jednoducho niečo výnimočné. Pre mňa zatiaľ najkrajšie preteky, ktorých som sa zúčastnil. Ďakujem za 11. miesto. Som spokojný a motivovaný to posunúť vyššie a vyššie,“ povedal po pretekoch.

Pretekári získali body špeciálnym spôsobom. „Pomyselnú latku nastavuje vždy víťaz pretekov. To znamená, že robíme podiel medzi časom do limitu a časovej straty na víťaza. Tento koeficient je prenásobený číslom 1000. Víťaz berie teda vždy 1000 bodov. Na záver sa oddelia kategórie muži a ženy,“ vysvetlila bodovanie asociácia.

Michal Tuka nazbieral počas sezóny 2507 bodov. Skončil na piatom mieste a pri pozeraní konečného rebríčka neveril vlastným očiam. „Otvorím, pozerám a ocitol som sa tam,“ hovorí. „Aj keď som nevedel, aké sú tam preteky zaradené, hlavná bola pre mňa Tatranská šelma. Aj dlhšie skyrunningové preteky mali neskutočné čaro. Všetky naše úžasné hory vždy stoja za tú krásu.“

Medzi ženami sa do top desiatky dostala Jana Žuffová z ŠK Oravaman. Uzatvárala najlepšiu desiatku mien.