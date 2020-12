Do ciest dá mesto takmer pol milióna eur

Rekonštrukcie sa dočkajú najhoršie úseky v Námestove.

3. dec 2020 o 8:35 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Vo svojej správe má mesto okolo dvadsaťpäť kilometrov ciest. Minulý rok zrekonštruovali ulice Miestneho priemyslu a Námestie Antona Bernoláka a tento rok v prácach opäť pokračujú.

Z plánovaných piatich ulíc v celkovej dĺžke takmer dva kilometre opravia do konca roka tri a zvyšné dve presunú do toho budúceho. Z rozpočtu pritom minú približne 470-tisíc eur. Plánovaná suma však bola oveľa vyššia, no vďaka verejnému obstarávaniu klesla cena v priemere o 45 percent oproti predpokladanej hodnote zákazky.

Čo je dokončené

Ulica Štefánikova má zhruba 200 metrov a Okružná okolo 730 metrov.

Oba úseky sú frekventované, no už dlhodobo v de-zolátnom stave. Jednotlivé úseky cesty boli rôzne pozliepané, krivé a s dierami, čo narúšalo pokojnú premávku.

„Prejazdom po takejto ulici sa autá ničili, nehovoriac o tom, aké náročné ich bolo v zime vôbec udržiavať,“ hovorí prednosta Dušan Jendrašík. V priebehu dvoch mesiacov dali oba úseky do poriadku a aktuálne sa už čaká len na finálne úpravy. Výsledná suma tak vyšla skoro na 146-tisíc eur.

Na čom sa pracuje

Aktuálne mesto aj rozširuje približne dvestometrový úsek miestnej komunikácie na Severnej ulici. Pre nedostatok parkovacích miest vodiči parkujú autá aj na ceste, čo však znemožňuje plynulý prejazd iným.

„Hrozia kolízne situácie a problematická je aj samotná údržba cesty,“ objasňuje problémy Jendrašík. Rozšírená cesta by tak mala úseku pomôcť. Stavebné práce ukončia do konca roka a mesto za ne zaplatí zhruba 70-tisíc eur.

Čo mesto ešte čaká

Pre dlhšie verejné obstarávanie aj komplikovanejšie úseky mesto do budúceho roka presunulo ešte rekonštrukciu dvoch ulíc, s prácami však chcú začať hneď na jar. Najväčšou investíciou z celého balíka je dlhoočakávaná oprava Kliňanskej cesty. Za zhruba 650-metrový úsek z rozpočtu mesta ubudne skoro 330-tisíc eur. „Súčasne s opravou povrchu cesty vybudujeme aj dažďovú kanalizáciu,“ hovorí Jendrašík. Rekonštrukcia bude náročnejšia aj z hľadiska zosúladenia chodu celej ulice, keďže úsek je v priemyselnej zóne.

Nakoniec opravou prejde aj skoro dvestometrová ulica Červeného kríža, výsledná suma za práce a bude okolo 60-tisíc eur.

