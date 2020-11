Oravčan ako jediný Slovák odjazdil majstrovstvá sveta

Richard Šikyňa na záver nebezpečne spadol na chrbát.

24. nov 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík, SMF

LIESEK. Posledné body v tohtoročnom seriáli majstrovstiev sveta v motokrose sa rozdeľovali v Taliansku. Tretieho podujatia v Pietramurate sa zúčastnil tiež jediný slovenský jazdec štartujúci v triede MX2 Richard Šikyňa, ktorý po celú sezónu obliekal dres českého tímu JD GUNNEX KTM RACING TEAM.

Súvisiaci článok Zrušili zahraničné súťaže. naša biatlonistka stratila motiváciu Čítajte

Rodákovi z Oravy sa počas sezóny 2020 lepila smola na päty. Okrem technických problémov sa nevyhol ani pádom na jednotlivých podujatiach a následným zraneniam. Žiaľ, ani záverečné podujatie sezóny 2020 nebolo podľa Richardových predstáv. Hneď po štarte prvej finálovej jazdy mal pád a utrpel zranenie chrbta, pre ktoré jazdu nedokončil a bohužiaľ ani nemohol nastúpiť na štart druhej finálovej jazdy. „Na trati som sa od rána cítil dobre a tešil som sa na preteky. V kvalifikácii som skončil na 22. mieste po nevydarenom rýchlom kole. Do prvej jazdy sa mi nepodaril dobrý štart. Hneď v prvej zákrute som mal pád s inými jazdcami. Musel som ísť na röntgen a vyšetrenie k doktorovi. Narazil som si chrbát. Našťastie nič zlomené, takže by to za pár dní malo byť v poriadku. Bohužiaľ som skončil na posledných pretekoch bez bodov. Teraz mám pred sebou posezónnu pauzu. Budem mať čas doliečiť menšie zranenia a oddýchnuť si po dlhej a náročnej sezóne.“

Článok pokračuje pod video reklamou

V celkovom hodnotení seriálu obsadil oravský jazdec so ziskom 72 bodov v náročnej svetovej konkurencii konečné 27. miesto. Aj keď rok 2020 poznačila koronavírusová pandémia, mal seriál MXGP v tejto sezóne až 18 podujatí. Richard sa nemohol postaviť na štart len dvoch, a to z dôvodu zranenia (po páde na MXGP Španielska). Napriek tomu, že Richardovi sa nepodarilo obhájiť minuloročné výborne 20. miesto, je jeho tohtoročný výkon, vzhľadom na celú situáciu s ochorením COVID-19 a s tým spojenou náročnou logistikou, naozaj úspechom.